1. Tỉnh nào hiện có diện tích nuôi tôm lớn nhất Việt Nam?
-
Sóc Trăng
0%
- An Giang0%
- Cà Mau0%
- Khánh Hòa0%Chính xác
Theo báo Nhân dân, số liệu từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau cho thấy, trước khi sáp nhập tỉnh, Cà Mau (cũ) có diện tích nuôi tôm lớn nhất nước, với gần 300.000 ha; Bạc Liêu (cũ) đứng thứ nhì cả nước, với hơn 120.000 ha nuôi tôm. Hiện nay, sau khi hợp nhất, tỉnh Cà Mau có diện tích nuôi tôm trên 420.000 ha, tổng sản lượng tôm đạt trên 900 ngàn tấn/năm, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 2,5 tỷ USD/năm trong năm 2025.
2. Ngoài tôm, tỉnh này còn nổi bật với sản phẩm thủy sản nào có diện tích nuôi lớn nhất cả nước?
-
Cá thát lát
0%
- Cua biển0%
- Nghêu0%
- Cá tra0%Chính xác
Bên cạnh thế mạnh nuôi tôm, Cà Mau còn là địa phương có diện tích nuôi cua lớn nhất cả nước, với khoảng 290.000ha, sản lượng trên 25.000 tấn mỗi năm. Cua biển thường được nuôi kết hợp trong vuông tôm, đặc biệt tại các vùng có hệ sinh thái rừng ngập mặn.
3. Người dân Cà Mau có mô hình nuôi tôm nào vừa khai thác lợi thế rừng ngập mặn, vừa góp phần bảo vệ rừng?
-
Nuôi tôm trong lồng bè trên biển
0%
- Nuôi tôm kết hợp trồng lúa0%
- Nuôi tôm sinh thái dưới tán rừng0%
- Nuôi tôm siêu thâm canh trong nhà kính0%Chính xác
Theo báo Nhân dân, ở Cà Mau, mô hình nuôi tôm sinh thái dưới tán rừng ngập mặn còn được gọi là tôm - rừng. Người dân thả tôm giống trong vuông rừng, tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên và môi trường nước thủy triều để tôm sinh trưởng.
Mô hình này vừa tạo ra sản phẩm tôm sinh thái có giá trị kinh tế, vừa khuyến khích người dân bảo vệ diện tích rừng ngập mặn. Đây là hướng phát triển hài hòa giữa sinh kế và bảo tồn hệ sinh thái ven biển.
4. Tỉnh này có 3 mặt giáp biển, đúng hay sai?
-
Đúng
0%
- Sai0%Chính xác
Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Cà Mau, đây là tỉnh duy nhất của Việt Nam có 3 mặt giáp biển. Phía đông và đông nam của tỉnh giáp Biển Đông, phía tây giáp vịnh Thái Lan. Đặc điểm này gắn với vị trí của Cà Mau trên bán đảo Cà Mau, ở cực Nam đất liền Việt Nam.
Sau đợt sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025, tỉnh Cà Mau mới được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của hai tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu trước đây. Cà Mau hiện có đường bờ biển dài khoảng 310km.
5. Khu dự trữ sinh quyển thế giới Mũi Cà Mau có đặc điểm sinh thái nổi bật nào?
-
Có hệ sinh thái chuyển tiếp từ rừng ngập mặn sang rừng tràm ngập nước ngọt theo mùa
0%
- Có hệ sinh thái rừng lá kim chuyển tiếp sang rừng ôn đới0%
- Có những cánh rừng nguyên sinh trên núi đá vôi0%
- Có hệ sinh thái sa mạc chuyển tiếp sang đồng cỏ khô0%Chính xác
Khu dự trữ sinh quyển thế giới Mũi Cà Mau được UNESCO công nhận ngày 26/5/2009, có diện tích 371.506ha. Nơi đây nổi bật với các hệ sinh thái rừng ngập mặn, rừng tràm trên đất ngập nước than bùn và hệ sinh thái biển.
Một nét đặc trưng của khu vực là sự chuyển tiếp từ rừng ngập mặn sang rừng tràm ngập nước ngọt theo mùa. Nơi đây còn có những vùng bãi bồi rộng lớn, đóng vai trò là nơi sinh sản và nuôi dưỡng nguồn giống của nhiều loài thủy sản.
-
Xem thêm về:
-
Trắc nghiệm địa lý
-
Cà Mau
Tin cùng chuyên mục
Tin mới
- Có hệ sinh thái rừng lá kim chuyển tiếp sang rừng ôn đới
- Sai
- Nuôi tôm kết hợp trồng lúa
- Cua biển
- An Giang