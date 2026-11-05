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Theo báo Nhân dân, ở Cà Mau, mô hình nuôi tôm sinh thái dưới tán rừng ngập mặn còn được gọi là tôm - rừng. Người dân thả tôm giống trong vuông rừng, tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên và môi trường nước thủy triều để tôm sinh trưởng.

Mô hình này vừa tạo ra sản phẩm tôm sinh thái có giá trị kinh tế, vừa khuyến khích người dân bảo vệ diện tích rừng ngập mặn. Đây là hướng phát triển hài hòa giữa sinh kế và bảo tồn hệ sinh thái ven biển.