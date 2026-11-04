Chính xác

Hưng Yên là địa phương duy nhất ở miền Bắc không có núi. Trước khi sáp nhập với Thái Bình, địa phương này cũng không có cả rừng và biển.

Địa hình Hưng Yên tương đối bằng phẳng, được bồi đắp phù sa màu mỡ bởi 3 con sông lớn là sông Hồng, sông Luộc và sông Thái Bình. Điều kiện tự nhiên này tạo thuận lợi cho tỉnh phát triển nông nghiệp, đặc biệt là trồng lúa, cây ăn quả và các loại cây trồng có giá trị kinh tế.