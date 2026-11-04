1. Tỉnh nào có mật độ dân số cao nhất nước ta hiện nay?
-
Hưng Yên
0%
- Ninh Bình0%
- Phú Thọ0%
- Thanh Hóa0%Chính xác
Hưng Yên là tỉnh nhỏ nhất cả nước hiện nay với diện tích hơn 2.500km2, dân số 3,2 triệu người. Mật độ dân số tỉnh này khoảng 1.275 người/km2, là tỉnh có mật độ cao nhất nước ta hiện nay. Nếu tính cả các thành phố trực thuộc Trung ương, Hà Nội có mật độ cao nhất. Xếp sau đó là TPHCM và Hải Phòng.
2. Đây là tỉnh duy nhất miền Bắc không có núi, đúng hay sai?
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Sai
0%
- Đúng0%Chính xác
Hưng Yên là địa phương duy nhất ở miền Bắc không có núi. Trước khi sáp nhập với Thái Bình, địa phương này cũng không có cả rừng và biển.
Địa hình Hưng Yên tương đối bằng phẳng, được bồi đắp phù sa màu mỡ bởi 3 con sông lớn là sông Hồng, sông Luộc và sông Thái Bình. Điều kiện tự nhiên này tạo thuận lợi cho tỉnh phát triển nông nghiệp, đặc biệt là trồng lúa, cây ăn quả và các loại cây trồng có giá trị kinh tế.
3. Tỉnh này có đường bờ biển dài khoảng bao nhiêu km?
-
Trên 20km
0%
- Trên 30km0%
- Trên 50km0%
- Trên 100km0%Chính xác
Trước đây, Hưng Yên là tỉnh nằm sâu trong đất liền, không giáp biển. Sau khi sáp nhập với Thái Bình, địa phương này có đường bờ biển dài trên 50km. Không gian ven biển mở ra nhiều tiềm năng phát triển kinh tế thủy sản, du lịch, năng lượng... Đây cũng là một trong những lợi thế quan trọng trong định hướng phát triển của tỉnh mới.
4. Tỉnh nào có mật độ dân số thấp nhất cả nước hiện nay?
-
Sơn La
0%
- Cao Bằng0%
- Điện Biên0%
- Lai Châu0%Chính xác
Lai Châu là địa phương có mật độ dân số thấp nhất cả nước. Nằm ở miền núi Tây Bắc, tỉnh này rộng gần 9.070km2, quy mô dân số khoảng 512.600 người. Trong khi mật độ dân số trung bình của cả nước khoảng 300 người/km2, mật độ dân số tỉnh Lai Châu là 57 người/km2, chỉ bằng khoảng 1/6, mức thấp nhất cả nước.
Ngoài Lai Châu, các tỉnh Điện Biên, Cao Bằng, Sơn La, Lạng Sơn… cũng có mật độ dân số thấp nhất cả nước, khoảng dưới 100 người/km2.
5. Lai Châu là tỉnh có dân số ít nhất cả nước, đúng hay sai?
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Sai
0%
- Đúng0%Chính xác
Lai Châu là tỉnh có dân số ít nhất cả nước, với khoảng 512.600 người. Đây cũng là địa phương cần nhiều chính sách ưu tiên về kết nối hạ tầng, phát triển dân sinh và chuyển đổi sinh kế vùng cao. Dân cư tỉnh chủ yếu nằm ở khu vực nông thôn và miền núi, sống phân tán. Quy mô đô thị của tỉnh còn nhỏ.
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