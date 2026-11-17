Chính xác

Theo quy mô dân số được xác định trong phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025, An Giang là tỉnh đông dân nhất với 4.952.238 người. Tiếp theo là Ninh Bình với 4.412.264 người.

Sau khi Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 30/4/2026, Ninh Bình đứng thứ hai trong số các tỉnh về quy mô dân số. Xếp sau Ninh Bình là Đồng Tháp (4.370.046 người), Thanh Hóa (4.324.783 người), Vĩnh Long (4.257.581 người) và Phú Thọ (4.022.638 người).