1. Tỉnh nào đông dân thứ hai cả nước?
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Thanh Hóa
0%
- Ninh Bình0%
- Phú Thọ0%
- Vĩnh Long0%Chính xác
Theo quy mô dân số được xác định trong phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025, An Giang là tỉnh đông dân nhất với 4.952.238 người. Tiếp theo là Ninh Bình với 4.412.264 người.
Sau khi Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 30/4/2026, Ninh Bình đứng thứ hai trong số các tỉnh về quy mô dân số. Xếp sau Ninh Bình là Đồng Tháp (4.370.046 người), Thanh Hóa (4.324.783 người), Vĩnh Long (4.257.581 người) và Phú Thọ (4.022.638 người).
2. Tỉnh này giáp với bao nhiêu tỉnh, thành khác?
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3
0%
- 40%
- 50%
- 60%Chính xác
Tỉnh Ninh Bình nằm ở Đồng bằng sông Hồng, thuộc quy hoạch vùng Thủ đô, giáp với Hưng Yên, Phú Thọ, Thanh Hóa và Hà Nội. Toàn tỉnh có 129 xã, phường và trung tâm chính trị, hành chính đặt tại phường Hoa Lư.
Hiện tỉnh Ninh Bình đang xây dựng đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030. Tỉnh được yêu cầu tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng chiến lược và các trục giao thông huyết mạch, kết nối đô thị trung tâm với khu du lịch trọng điểm và các địa phương trong vùng.
3. Vùng đất nào ở Ninh Bình từng được chọn làm kinh đô nước Đại Cồ Việt?
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Hoa Lư
0%
- Tràng An0%
- Tam Điệp0%
- Thiên Tôn0%Chính xác
Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, năm 968, sau khi dẹp loạn 12 sứ quân, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế, đặt quốc hiệu Đại Cồ Việt và chọn Hoa Lư làm kinh đô.
Hoa Lư có địa thế đặc biệt với những dãy núi đá vôi bao quanh, sông ngòi và các thung lũng tạo thành hệ thống phòng thủ tự nhiên. Đây là một trong những lý do khiến Đinh Tiên Hoàng chọn nơi này làm kinh đô. Hoa Lư còn được gọi là "kinh đô đá".
4. Di sản nào của Ninh Bình được UNESCO ghi danh là Di sản thế giới hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam?
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Vườn quốc gia Cúc Phương
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- Quần thể danh thắng Tràng An0%
- Khu du lịch Tam Chúc0%
- Nhà thờ đá Phát Diệm0%Chính xác
Theo thông tin trên Báo Chính phủ, ngày 23/6/2014, tại thủ đô Doha (Qatar), Ủy ban Di sản Thế giới của UNESCO chính thức ghi danh Quần thể danh thắng Tràng An vào Danh mục Di sản Thế giới. Đây là di sản thế giới hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á được công nhận theo các tiêu chí văn hóa và thiên nhiên.
Quần thể danh thắng Tràng An gồm ba khu vực liền kề: Di tích Cố đô Hoa Lư, Khu danh thắng Tràng An - Tam Cốc - Bích Động và Rừng đặc dụng Hoa Lư.
5. Ninh Bình có vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam, đúng hay sai?
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Đúng
0%
- Sai0%Chính xác
Theo Trang thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Môi trường Ninh Bình, Vườn quốc gia Cúc Phương được thành lập ngày 7/7/1962, là vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam.
Vườn có tổng diện tích khoảng 22.408,8ha, nằm trên địa bàn ba tỉnh trước sắp xếp là Ninh Bình, Hòa Bình và Thanh Hóa. Sau sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, khu rừng thuộc địa bàn các tỉnh Ninh Bình, Phú Thọ và Thanh Hóa. Cổng chính của vườn nằm tại xã Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình.
- Sai
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