Tò mò tìm kiếm về hòn đảo "bí ẩn"

Giữa tháng 5, vợ chồng chị Lê Yến (sống tại Hà Nội) cùng bạn thân có chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm tới đảo Ngọc Vừng.

"Tôi từng nghe tên hòn đảo từ 2 năm trước nhưng thấy quá xa lạ nên không có ý định khám phá. Gần đây, thấy một người bạn khen ngợi, tôi thử tìm hiểu về Ngọc Vừng.

Đây thực sự là hòn đảo 'bí ẩn' vì thông tin ít ỏi, sơ lược. Chúng tôi tìm hiểu khoảng 1 tuần, liên hệ chủ homestay để hỏi dịch vụ lưu trú, trải nghiệm trước khi quyết định ra đảo khám phá", chị Yến cho hay.

Đảo Ngọc Vừng thuộc đặc khu Vân Đồn (Quảng Ninh), rộng khoảng 45km2 với 8 đảo đất cùng hàng trăm đảo đá lớn nhỏ bao quanh. Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh, xưa kia vùng biển nơi đây có rất nhiều trai ngọc. Ban đêm, ánh sáng từ ngọc phát ra khiến cả vùng biển rực sáng nên người dân gọi là Ngọc Vừng.

Hòn đảo sở hữu vẻ đẹp hoang sơ với những bãi cát trắng uốn quanh, nước biển trong xanh đẹp mắt, sóng êm ả

Để ra đảo, từ Hà Nội, chị Yến đi ô tô khoảng 2,5 tiếng tới bến tàu Vũng Đục (Cẩm Phả) rồi lên ca-nô ra đảo. Thời gian di chuyển bằng ca-nô khoảng 30 phút nhưng chi phí khá cao. Theo chị Yến, ca-nô cho đoàn 10 khách có giá 200.000 đồng/chiều/người còn chị đặt ca-nô riêng cho đoàn 4 người thì chi phí là 3 triệu đồng/khứ hồi.

"Du khách có thể đi tàu gỗ, với chi phí rẻ hơn, khoảng 100.000 đồng/chiều nhưng thời gian từ 1-1,5 tiếng. Hiện ra đảo Ngọc Vừng chưa có tàu cao tốc", chị Yến cho hay.

Khác với sự sôi động của nhiều hòn đảo du lịch nổi tiếng, Ngọc Vừng gây ấn tượng với chị Yến bởi vẻ yên bình, dân dã. Dân cư trên đảo còn thưa thớt, cuộc sống gắn với nghề biển, nuôi trồng thủy sản và cả nông nghiệp. Ít năm gần đây, bà con trên đảo phát triển thêm dịch vụ du lịch.

"Đến nơi tôi khá bất ngờ vì trên đảo có cả những cánh đồng lúa rộng và đẹp. Anh lái xe điện kể, hòn đảo có những thôn chuyên làm du lịch, thôn chuyên nuôi hải sản, thôn làm nông nghiệp, thôn ngư dân… Tôi cảm giác đời sống bản địa vẫn rất rõ nét", chị Yến nói.

Trên đảo không chỉ có biển còn có những cánh đồng đẹp mắt

Điểm dừng chân của nhóm là một homestay cách biển khoảng 400m. Theo chị, trên đảo hiện chưa có nhiều cơ sở lưu trú, chủ yếu là homestay nhỏ, mộc mạc, không quá tiện nghi nhưng phù hợp với những ai thích trải nghiệm thiên nhiên.

"Nếu du khách muốn nghỉ dưỡng sang trọng, có điều hòa, dịch vụ cao cấp thì có lẽ hòn đảo này chưa phải điểm phù hợp. Nhưng nếu thích sự hoang sơ, muốn sống chậm vài ngày thì đây là nơi lý tưởng", chị Yến chia sẻ.

Lênh đênh khám phá "đảo hoang"

Điểm đến khiến cả nhóm chị Yến nhớ nhất trong chuyến đi lại nằm ngoài lịch trình ban đầu: một đảo hoang nằm cách Ngọc Vừng khoảng 30-40 phút đi thuyền chài.

Nghe chủ homestay giới thiệu về nơi có nước biển trong veo, cát trắng mịn và những hang đá tự nhiên, cả nhóm quyết định thuê nguyên một chiếc thuyền ngư dân để trải nghiệm.

"Lần đầu ngồi thuyền chài lênh đênh giữa biển nên tôi vừa hào hứng vừa run", nữ du khách kể.

Sau gần 40 phút di chuyển, khung cảnh hiện ra trước mắt khiến cả nhóm du khách gần như vỡ òa. Một bãi cát hoang sơ nằm lọt giữa màu nước xanh ngọc, chỉ có tiếng sóng và gió biển.

Cả nhóm dành gần trọn buổi chiều ngày đầu để chèo SUP, tắm biển, khám phá hang động rồi ngồi ăn hải sản ngay trên bãi cát.

Ngày thứ hai, thứ ba, cả nhóm chị Yến thuê xe máy rong ruổi quanh đảo, ghé hòn Pháo Đài - nơi được ví như "eo gió" của Ngọc Vừng. Từ đây có thể nhìn toàn cảnh biển xanh kéo dài bất tận. Ngoài ra, nhóm còn ghé đền thờ Bác Hồ, đền Vua Thủy Tề, hồ nước ngọt lớn nhất đảo và những cánh đồng lúa đang mùa trổ bông.

Điểm nhấn không thể bỏ qua khi du khách tới Ngọc Vừng là bãi biển Trường Chinh trong xanh, cát trắng phẳng lỳ dài gần 3km, trải rộng gần 200m, uốn mình như vầng trăng khuyết.

Khu vực hòn pháo đài có góc ngắm cảnh ấn tượng

Buổi tối trên đảo Ngọc Vừng không có nhiều hoạt động giải trí. Những nhà hàng ven biển chủ yếu là các chòi gỗ đơn sơ. "Ngồi võng nghe sóng biển, ăn lẩu tại làng chài, tận hưởng gió thổi lồng lộng, chúng tôi thấy thư giãn tuyệt đối", chị Yến kể.

Bữa tối khiến những vị khách từ Hà Nội ấn tượng bởi hải sản tươi và cách chế biến đậm vị địa phương. Những con cù kỳ chắc thịt, lẩu cá song đậm đà, canh hà hay cá chỉ vàng nướng đều khiến nhóm khách Hà Nội hài lòng.

"Canh hà trên đảo ngon đến mức, bình thường tôi không ăn cơm mà hôm đó ăn liền 2 bát. Các loại hải sản khác đều rất tươi như mực, tôm. Du khách còn có thể đi cùng bà con bắt hải sản", chị Yến kể.

Những bữa ăn trên đảo hấp dẫn chị Yến

Sau vài ngày ngắn ngủi, điều khiến nhóm lưu luyến không chỉ là cảnh đẹp mà còn là sự hiếu khách của người dân địa phương. Chị Yến dự kiến tháng 6 tới đây sẽ đưa con ra đảo nghỉ ngơi, khám phá 1 tuần. Chị tin, khung cảnh thiên nhiên, các trải nghiệm dân dã ở đảo sẽ khiến các bé thích thú, có kỳ nghỉ hè đáng nhớ.

Kết thúc hành trình 3 ngày 2 đêm, nhóm chị Yến tiêu khoảng 2,5 triệu đồng/người, chưa tính chuyến tàu riêng ra đảo hoang. Theo chị, mức chi phí này khá hợp lý cho một kỳ nghỉ "ăn ngon, ngủ mát và sống chậm đúng nghĩa".

Bình minh và hoàng hôn trên đảo đều rất đẹp

Ảnh: Yến Lê