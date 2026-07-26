1. Tỉnh nào có thu nhập bình quân đầu người thấp nhất cả nước?
-
Cao Bằng
0%
- Điện Biên0%
- Lai Châu0%
- Sơn La0%Chính xác
Theo số liệu Khảo sát mức sống dân cư 2025 mới đây của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), thu nhập bình quân đầu người của Điện Biên đạt 2,583 triệu đồng/người/tháng, thấp nhất trong số 34 tỉnh, thành trên cả nước.
Cao Bằng đứng ngay phía trên với thu nhập bình quân đầu người là 2,690 triệu đồng/người/tháng, tiếp đến là Lai Châu (2,920 triệu đồng) và Sơn La (3,052 triệu đồng).
2. Tỉnh, thành nào có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước?
-
Hà Nội
0%
- Đồng Nai0%
- Quảng Ninh0%
- TPHCM0%Chính xác
Hà Nội có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước, đạt 8,374 triệu đồng/người/tháng. Mức này cao hơn mức bình quân cả nước khoảng 2,369 triệu đồng/người/tháng.
TPHCM đứng thứ hai với 8,064 triệu đồng/người/tháng, tiếp đến là Đồng Nai (7,174 triệu đồng) và Quảng Ninh (6,917 triệu đồng).
3. Vùng nào có thu nhập bình quân đầu người cao nhất năm 2025?
-
Đồng bằng sông Hồng
0%
- Đông Nam Bộ0%
- Đồng bằng sông Cửu Long0%
- Bắc Trung Bộ0%Chính xác
Đông Nam Bộ có thu nhập bình quân đầu người cao nhất trong các vùng của cả nước, đạt 7,504 triệu đồng/người/tháng.
Đồng bằng sông Hồng đứng thứ hai với 7,241 triệu đồng/người/tháng.
Trong khi đó, vùng có mức thu nhập bình quân thấp nhất là Trung du và miền núi phía Bắc, với 4,152 triệu đồng/người/tháng.
4. Nguồn thu nào đóng góp lớn nhất vào tổng thu nhập bình quân đầu người của cả nước?
-
Thu từ nông, lâm nghiệp, thủy sản
0%
- Thu phi nông, lâm nghiệp, thủy sản0%
- Thu từ tiền lương, tiền công0%
- Các nguồn thu khác0%Chính xác
Thu từ tiền lương, tiền công đóng góp 3,451 triệu đồng/người/tháng trong tổng thu nhập bình quân đầu người 6,005 triệu đồng/người/tháng của cả nước.
5. Có bao nhiêu tỉnh, thành có mức thu nhập bình quân đầu người dưới 4 triệu đồng/tháng?
-
5
0%
- 70%
- 90%
- 110%Chính xác
Có 7 tỉnh, thành phố nằm trong nhóm có thu nhập bình quân đầu người dưới 4 triệu đồng/tháng, gồm:
Điện Biên: 2,583 triệu đồng
Cao Bằng: 2,690 triệu đồng
Lai Châu: 2,920 triệu đồng
Sơn La: 3,052 triệu đồng
Tuyên Quang: 3,306 triệu đồng
Lạng Sơn: 3,581 triệu đồng
Lào Cai: 3,844 triệu đồng.
6. Có bao nhiêu tỉnh, thành có mức thu nhập bình quân đầu người trên 7 triệu đồng/tháng?
-
3
0%
- 40%
- 50%
- 60%Chính xác
Có 4 tỉnh, thành phố đạt mức thu nhập bình quân đầu người trên 7 triệu đồng/tháng, gồm:
Hà Nội: 8,374 triệu đồng
TPHCM: 8,064 triệu đồng
Đồng Nai: 7,174 triệu đồng
Hải Phòng: 7,139 triệu đồng.
7. Thu nhập bình quân đầu người một tháng của nước ta năm 2025 đạt mức nào?
-
5 triệu đồng
0%
- 5,5 triệu đồng0%
- 6 triệu đồng0%
- 6,5 triệu đồng0%Chính xác
Năm 2025, thu nhập bình quân đầu người của người dân tiếp tục được cải thiện, tăng ở cả khu vực thành thị và nông thôn. Thu nhập bình quân đầu người một tháng đạt 6 triệu đồng, tăng 10,9% so với năm 2024, cao hơn tốc độ tăng thu nhập của năm 2024 so với năm 2023 (9,1%).
-
Xem thêm về:
-
thu nhập năm 2025
-
thu nhập bình quân đầu người
Tin cùng chuyên mục
Tin mới
- 5,5 triệu đồng
- 4
- 7
- Thu phi nông, lâm nghiệp, thủy sản
- Đông Nam Bộ
- Đồng Nai
- Điện Biên