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Theo số liệu Khảo sát mức sống dân cư 2025 mới đây của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), thu nhập bình quân đầu người của Điện Biên đạt 2,583 triệu đồng/người/tháng, thấp nhất trong số 34 tỉnh, thành trên cả nước.

Cao Bằng đứng ngay phía trên với thu nhập bình quân đầu người là 2,690 triệu đồng/người/tháng, tiếp đến là Lai Châu (2,920 triệu đồng) và Sơn La (3,052 triệu đồng).