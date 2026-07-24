1. Người lao động nước nào ít căng thẳng nhất Đông Nam Á?
-
Việt Nam
0%
- Indonesia0%
- Malaysia0%
- Thái Lan0%Chính xác
Theo báo cáo State of the Global Workplace 2026 của Gallup, chỉ 13% người lao động Việt Nam cho biết họ cảm thấy căng thẳng trong phần lớn thời gian của ngày hôm trước. Đây là tỷ lệ thấp nhất Đông Nam Á, chỉ bằng khoảng một nửa mức trung bình 25% của khu vực và thấp hơn nhiều so với mức 40% của toàn cầu.
2. Có bao nhiêu phần trăm người lao động Việt Nam cho biết họ đang có cuộc sống ở trạng thái tốt?
-
34%
0%
- 36%0%
- 59%0%
- 63%0%Chính xác
Có 59% người lao động Việt Nam cho biết họ đang có cuộc sống ở trạng thái tốt (thriving). Tỷ lệ này cao hơn đáng kể so với mức trung bình 36% của Đông Nam Á và 34% của toàn cầu. So với mức trung bình của 3 năm gần nhất, chỉ số này tăng thêm 3 điểm phần trăm.
3. Cảm xúc tiêu cực nào được người lao động Việt Nam trải qua thường xuyên nhất?
-
Tức giận
0%
- Buồn bã0%
- Cô đơn0%
- Cả ba như nhau0%Chính xác
Theo Gallup, 6% người lao động Việt Nam cho biết họ cảm thấy buồn bã trong phần lớn thời gian của ngày hôm trước. Tỷ lệ này cao hơn một chút so với tỷ lệ cảm thấy tức giận (5%) và cô đơn (5%).
Dù vậy, cả ba chỉ số đều thấp hơn đáng kể so với mức trung bình của Đông Nam Á và toàn cầu.
4. Nước nào có tỷ lệ người lao động cảm thấy căng thẳng gần với Việt Nam nhất?
-
Lào
0%
- Thái Lan0%
- Brunei0%
- Indonesia0%Chính xác
Indonesia ghi nhận tỷ lệ người lao động cảm thấy căng thẳng là 14%, chỉ cao hơn Việt Nam 1 điểm phần trăm.
Các nước khác trong nhóm này có tỷ lệ cao hơn: Malaysia 20%, Thái Lan 25% và Lào 26%.
Theo Gallup, sự khác biệt về mức độ căng thẳng giữa các quốc gia có thể liên quan đến văn hóa doanh nghiệp, kỳ vọng của người lao động và cách mỗi người cảm nhận, đánh giá áp lực trong công việc.
Mức độ căng thẳng kéo dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần, sự hài lòng và hiệu suất làm việc. Vì vậy, Gallup khuyến nghị doanh nghiệp chú trọng năng lực lãnh đạo, xây dựng môi trường làm việc tích cực, hỗ trợ sức khỏe tinh thần và tăng tính linh hoạt trong tổ chức công việc.
5. Nước nào có tỷ lệ người lao động cảm thấy căng thẳng cao nhất Đông Nam Á?
-
Singapore
0%
- Philippines0%
- Campuchia0%
- Myanmar0%Chính xác
Philippines đứng đầu khu vực với 50% người lao động cho biết họ cảm thấy căng thẳng trong phần lớn thời gian của ngày hôm trước. Singapore đứng thứ hai với 43%, tiếp đến là Campuchia (34%) và Myanmar (30%).
-
Xem thêm về:
-
Đông Nam Á
Tin cùng chuyên mục
Tin mới
- Philippines
- Thái Lan
- Buồn bã
- 36%
- Indonesia