Chính xác

Indonesia ghi nhận tỷ lệ người lao động cảm thấy căng thẳng là 14%, chỉ cao hơn Việt Nam 1 điểm phần trăm.

Các nước khác trong nhóm này có tỷ lệ cao hơn: Malaysia 20%, Thái Lan 25% và Lào 26%.

Theo Gallup, sự khác biệt về mức độ căng thẳng giữa các quốc gia có thể liên quan đến văn hóa doanh nghiệp, kỳ vọng của người lao động và cách mỗi người cảm nhận, đánh giá áp lực trong công việc.

Mức độ căng thẳng kéo dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần, sự hài lòng và hiệu suất làm việc. Vì vậy, Gallup khuyến nghị doanh nghiệp chú trọng năng lực lãnh đạo, xây dựng môi trường làm việc tích cực, hỗ trợ sức khỏe tinh thần và tăng tính linh hoạt trong tổ chức công việc.