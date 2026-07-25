1. Tỉnh nào sắp có sân bay đầu tiên xây trên mặt biển?
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Đà Nẵng
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Theo phương án điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 của Bộ Xây dựng, sân bay Vân Phong được đề xuất đặt tại xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hòa sẽ được xây dựng trên vùng mặt nước ven bờ với diện tích hơn 497ha.
Đây sẽ là sân bay đầu tiên tại Việt Nam xây dựng hoàn toàn trên mặt nước. Dự kiến công suất sân bay này khoảng 1,5 triệu hành khách mỗi năm vào năm 2030 và tăng lên 2,5 triệu vào năm 2050. Tổng mức đầu tư ước tính gần 9.215 tỷ đồng.
2. Tỉnh này có đường bờ biển dài thứ mấy Việt Nam?
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Khánh Hòa là tỉnh có đường bờ biển dài nhất Việt Nam với 490km, trong đó có 385km của tỉnh Khánh Hoà cũ và 105km của Ninh Thuận cũ. Độ dài này gấp 1,5-2 lần so với hai địa phương xếp tiếp theo là Cà Mau và Quảng Ninh.
Với đường bờ biển mở rộng, tỉnh Khánh Hòa được kỳ vọng sẽ là một trong những địa phương có điều kiện lý tưởng nhất để phát triển du lịch biển, khai thác thủy hải sản và thúc đẩy dịch vụ logistics.
3. Đây là tỉnh có nhiều đảo nhất cả nước, đúng hay sai?
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Đúng
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Khánh Hòa không phải tỉnh có nhiều đảo nhất nước ta. Địa phương này sở hữu trên 200 hòn đảo lớn nhỏ ven bờ, 7 đầm và vịnh lớn, nổi bật nhất là vịnh Cam Ranh. Trong khi đó, Quảng Ninh sở hữu hơn 2.000 đảo lớn nhỏ, chiếm 2/3 số đảo cả nước.
Đảo ở Quảng Ninh trải dài theo đường ven biển, chia thành nhiều lớp. Có những đảo rất lớn như Cái Bầu, Bản Sen, lại có đảo chỉ như một hòn non bộ. Hai đặc khu Cô Tô và Vân Đồn hoàn toàn là đảo.
4. Đây là nơi dự kiến xây dựng mấy nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam?
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Dự án 2 nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam sẽ được xây dựng tại khu vực phía Nam tỉnh Khánh Hòa, với tên gọi Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2.
Trong đó, dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 dự kiến đặt tại thôn Vĩnh Trường, xã Phước Dinh và dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 đặt tại thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa.
5. Vịnh biển nào lớn nhất Khánh Hòa?
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Vịnh Nha Trang
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Vịnh Vân Phong là vịnh biển lớn nhất của tỉnh Khánh Hòa với tổng diện tích 503km2, độ sâu trung bình trên 10m, nơi sâu nhất trên 30m.
Nhờ vùng nước sâu tự nhiên, ít bồi lắng, ít chịu ảnh hưởng của bão và nằm gần tuyến hàng hải quốc tế quan trọng, Vân Phong được đánh giá có nhiều lợi thế để phát triển cảng trung chuyển quốc tế.
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