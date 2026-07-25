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Theo phương án điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 của Bộ Xây dựng, sân bay Vân Phong được đề xuất đặt tại xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hòa sẽ được xây dựng trên vùng mặt nước ven bờ với diện tích hơn 497ha.

Đây sẽ là sân bay đầu tiên tại Việt Nam xây dựng hoàn toàn trên mặt nước. Dự kiến công suất sân bay này khoảng 1,5 triệu hành khách mỗi năm vào năm 2030 và tăng lên 2,5 triệu vào năm 2050. Tổng mức đầu tư ước tính gần 9.215 tỷ đồng.