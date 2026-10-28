1. Tỉnh nào của nước ta có 3 mặt giáp biển?
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Quảng Ninh
0%
- Đà Nẵng0%
- Cà Mau0%
- Vĩnh Long0%Chính xác
Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Cà Mau, đây là tỉnh duy nhất của Việt Nam có 3 mặt giáp biển. Phía đông và đông nam của tỉnh giáp Biển Đông, phía tây giáp vịnh Thái Lan. Đặc điểm này gắn với vị trí của Cà Mau trên bán đảo Cà Mau, ở cực Nam đất liền Việt Nam.
Sau đợt sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025, tỉnh Cà Mau mới được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của hai tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu trước đây. Cà Mau hiện có đường bờ biển dài khoảng 310km.
2. Đây là tỉnh có đường bờ biển dài nhất nước ta hiện nay, đúng hay sai?
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Đúng
0%
- Sai0%Chính xác
Sau khi sáp nhập tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Khánh Hòa trước đây, Khánh Hòa mới có đường bờ biển dài khoảng 490km, trở thành địa phương có đường bờ biển dài nhất cả nước.
Cà Mau đứng tiếp theo với đường bờ biển khoảng 310km, còn Quảng Ninh có đường bờ biển khoảng 250km. Những lợi thế về bờ biển, vùng biển và hệ sinh thái ven biển tạo điều kiện cho các địa phương phát triển kinh tế hàng hải, thủy sản, du lịch và năng lượng tái tạo.
3. Cà Mau hiện dẫn đầu cả nước về sản lượng của mặt hàng thủy sản nào?
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Tôm
0%
- Cá ngừ0%
- Cá tra0%
- Mực0%Chính xác
Cà Mau hiện đứng đầu các tỉnh trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước về sản lượng tôm.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Cà Mau, trong 9 tháng đầu năm 2026, sản lượng tôm của Cà Mau đạt 454.065 tấn, tăng trưởng 9,7% so với cùng kỳ năm 2025. Diện tích nuôi tôm của tỉnh chiếm tới 417.800 ha trên 424.000 ha tổng diện tích nuôi trồng thủy sản.
4. Việt Nam hiện có bao nhiêu tỉnh, thành phố giáp biển?
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19
0%
- 210%
- 230%
- 250%Chính xác
Sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025, Việt Nam có 21 tỉnh, thành phố giáp biển và 13 địa phương không giáp biển. Trước đợt sắp xếp, cả nước có 28 tỉnh, thành phố ven biển.
Việc sáp nhập làm thay đổi địa giới của nhiều địa phương, khiến một số tỉnh trước đây không giáp biển trở thành tỉnh ven biển mới. Chẳng hạn, Hưng Yên mới có địa bàn Thái Bình trước đây; Đồng Tháp mới có địa bàn Tiền Giang; Vĩnh Long mới có địa bàn Bến Tre và Trà Vinh.
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