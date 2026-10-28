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Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Cà Mau, đây là tỉnh duy nhất của Việt Nam có 3 mặt giáp biển. Phía đông và đông nam của tỉnh giáp Biển Đông, phía tây giáp vịnh Thái Lan. Đặc điểm này gắn với vị trí của Cà Mau trên bán đảo Cà Mau, ở cực Nam đất liền Việt Nam.

Sau đợt sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025, tỉnh Cà Mau mới được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của hai tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu trước đây. Cà Mau hiện có đường bờ biển dài khoảng 310km.