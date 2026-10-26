1. Tỉnh nào nước ta có mỏ sắt được đánh giá lớn nhất Đông Nam Á?
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Thái Nguyên
0%
- Hà Tĩnh0%
- Lào Cai0%
- Cao Bằng0%Chính xác
Theo trang Vietnam Plus, mỏ sắt Thạch Khê nằm tại khu vực Thạch Hà (cũ), Hà Tĩnh. Mỏ được phát hiện từ năm 1960, có trữ lượng ước tính khoảng 544 triệu tấn, chiếm khoảng một nửa trữ lượng quặng sắt của Việt Nam. Với quy mô này, Thạch Khê được đánh giá là mỏ sắt lớn nhất Đông Nam Á.
2. Dự án đầu tư khai thác mỏ sắt này được triển khai từ năm nào?
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1960
0%
- 19800%
- 20080%
- 20100%Chính xác
Mỏ sắt Thạch Khê được phát hiện năm 1960. Tuy nhiên, việc phát hiện và thăm dò mỏ diễn ra trước khi dự án khai thác được triển khai nhiều thập kỷ. Năm 2008, dự án đầu tư khai thác và tuyển quặng sắt do Công ty cổ phần Sắt Thạch Khê làm chủ đầu tư được triển khai. Đến tháng 9/2009, dự án bắt đầu thử nghiệm công nghệ và bóc đất tầng phủ.
3. Hiện nay, mỏ sắt Thạch Khê vẫn đang được khai thác. Đúng hay sai?
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Đúng
0%
- Sai0%Chính xác
Mỏ sắt Thạch Khê đã dừng khai thác từ năm 2011. Tháng 9/2026, UBND tỉnh Hà Tĩnh công bố quyết định đóng cửa mỏ trên diện tích 527ha, nhằm xác nhận khối lượng khoáng sản đã khai thác và quản lý phần tài nguyên còn lại. Việc đóng cửa mỏ không có nghĩa là nguồn quặng đã hết.
4. Ngoài quặng sắt, Hà Tĩnh còn có nguồn tài nguyên khoáng sản nào đáng chú ý?
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Titan
0%
- Bô-xít0%
- Apatit0%
- Đất hiếm0%Chính xác
Ngoài quặng sắt, Hà Tĩnh còn có quặng titan phân bố tại các khu vực ven biển. Tỉnh cũng có các loại khoáng sản khác như mangan, thiếc, vàng, đá xây dựng, cát và sỏi.
5. Trong 9 tháng đầu năm 2026, Hà Tĩnh đứng thứ mấy cả nước về tốc độ tăng trưởng GRDP?
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Thứ nhất
0%
- Thứ hai0%
- Thứ ba0%
- Thứ tư0%Chính xác
Theo Cục Thống kê, trong 9 tháng năm 2026, GRDP của Hà Tĩnh tăng 12,36% so với cùng kỳ năm trước, đứng thứ hai trong số 34 tỉnh, thành phố. Quảng Ninh đứng đầu với mức tăng 12,54%. Khu vực công nghiệp - xây dựng là động lực đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng của Hà Tĩnh trong giai đoạn này.
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