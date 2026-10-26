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Theo Cục Thống kê, trong 9 tháng năm 2026, GRDP của Hà Tĩnh tăng 12,36% so với cùng kỳ năm trước, đứng thứ hai trong số 34 tỉnh, thành phố. Quảng Ninh đứng đầu với mức tăng 12,54%. Khu vực công nghiệp - xây dựng là động lực đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng của Hà Tĩnh trong giai đoạn này.