Chính xác

Người lao động ở Brunei làm việc trung bình 46 giờ mỗi tuần, cao nhất Đông Nam Á, theo dữ liệu năm 2026 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) do Seasia Stats tổng hợp. Như vậy, trung bình người dân Brunei làm việc khoảng hơn 6,5 giờ/ngày trong tuần và lên tới 9,2 giờ/ngày nếu nghỉ thứ 7, Chủ nhật.

Theo Seasia Stats, sự khác biệt về thời gian làm việc giữa các quốc gia có thể bị ảnh hưởng bởi cơ cấu kinh tế, mô hình làm việc, quy định lao động...