1. Nước nào có người dân làm việc nhiều giờ nhất Đông Nam Á?
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Singapore
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- Myanmar0%
- Malaysia0%
- Brunei0%Chính xác
Người lao động ở Brunei làm việc trung bình 46 giờ mỗi tuần, cao nhất Đông Nam Á, theo dữ liệu năm 2026 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) do Seasia Stats tổng hợp. Như vậy, trung bình người dân Brunei làm việc khoảng hơn 6,5 giờ/ngày trong tuần và lên tới 9,2 giờ/ngày nếu nghỉ thứ 7, Chủ nhật.
Theo Seasia Stats, sự khác biệt về thời gian làm việc giữa các quốc gia có thể bị ảnh hưởng bởi cơ cấu kinh tế, mô hình làm việc, quy định lao động...
2. Dân số nước này ít nhất Đông Nam Á, đúng hay sai?
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Đúng
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- Sai0%Chính xác
Dân số Brunei hiện khoảng 469.000 người, ít nhất trong 11 quốc gia Đông Nam Á, theo ước tính mới nhất của Liên Hợp Quốc được Worldometers cập nhật. Đây cũng là quốc gia duy nhất trong khu vực có dân số dưới 1 triệu người.
Với diện tích hơn 5.700km2, mật độ dân số Brunei chỉ khoảng hơn 80 người/km2.
3. Nước này thuộc nhóm thu nhập nào?
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Thu nhập thấp
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- Thu nhập trung bình thấp0%
- Thu nhập trung bình cao0%
- Thu nhập cao0%Chính xác
Theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới (World Bank), năm 2025, Singapore là nước có thu nhập bình quân cao nhất trong khu vực Đông Nam Á, đạt khoảng 81.760 USD. Brunei xếp thứ 2 với thu nhập bình quân đạt khoảng 34.790 USD. Đây là hai quốc gia Đông Nam Á được xếp vào nhóm có thu nhập cao.
Theo phân loại, những nền kinh tế thuộc thu nhập thấp đạt 1.175 USD trở xuống, thu nhập trung bình thấp từ 1.176 đến 4.635 USD, thu nhập trung bình cao từ 4.636 đến 14.375 USD, thu nhập cao là trên 14.375 USD.
4. Thời gian làm việc của người dân nước nào ít nhất Đông Nam Á?
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Philippines
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- Indonesia0%
- Timor - Leste0%
- Campuchia0%Chính xác
Theo dữ liệu từ Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), số giờ làm việc hàng tuần có sự khác biệt đáng kể giữa các quốc gia Đông Nam Á. Trong đó, Timor - Leste có số giờ làm việc trung bình hàng tuần ngắn nhất, ở mức 34,9 giờ. Tiếp theo là Indonesia với 40 giờ, trong khi Campuchia ghi nhận 40,4 giờ. Philippines có con số cao hơn, ở mức 40,6 giờ.
5. Quốc gia nào có người dân ngủ nhiều gấp đôi thời gian làm việc?
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Đức
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- Hà Lan0%
- Đan Mạch0%
- Luxembourg0%Chính xác
Đan Mạch là quốc gia có thời gian ngủ nhiều gấp đôi thời gian làm việc, theo báo cáo xu hướng giấc ngủ thế giới năm 2023 của PlushCare - một công ty cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở Mỹ.
Theo báo cáo này, Đan Mạch là quốc gia duy nhất của OECD có tỷ lệ thời gian ngủ/thời gian làm việc trên 2 (cụ thể là 2.01). Người Đan Mạch thường làm việc khoảng trên 4 giờ/ngày, trong khi đó, hơn 76% dân số nước này có giấc ngủ tiêu chuẩn 7-9 giờ/đêm.
Xếp sau Đan Mạch là Hà Lan với tỷ lệ số giờ ngủ/thời gian làm việc là 1,97, Đức 1,96, Luxembourg 1,93...
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