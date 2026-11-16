Chính xác

Everest nằm ở biên giới Nepal - Trung Quốc. Để leo lên đỉnh Everest, các nhà leo núi có thể đi theo hai đường chính là leo phía đông nam từ Nepal hoặc phía đông bắc từ Tây Tạng (Trung Quốc).

Ngoài Everest, nhiều ngọn núi thuộc top cao nhất thế giới thuộc Nepal hoặc nằm giữa biên giới Nepal và Trung Quốc như Kanchenjunga, Lhotse hay Makalu...