1. Đỉnh núi nào cao nhất tại châu Á, lên tới hơn 8.000m?
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K2
0%
- Everest0%
- Lhotse0%
- Kangchenjunga0%Chính xác
Đỉnh Everest được biết đến là “nóc nhà thế giới”, cao 8.848m tính từ mực nước biển. Đây là đỉnh núi cao nhất thế giới, đồng thời cũng là đỉnh núi cao nhất châu Á. Đứng sau là đỉnh K2 (biên giới Pakistan và Trung Quốc) cao thứ 8.611m và đỉnh Kanchenjunga (biên giới Nepal và Ấn Độ) cao 8.586m, theo World Atlas.
2. Đỉnh núi này thuộc dãy núi nào?
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Atlas
0%
- Alps0%
- Rocky0%
- Himalaya0%Chính xác
Đỉnh Everest thuộc dãy Himalaya - dãy núi cao nhất thế giới, trải dài qua nhiều quốc gia ở Nam Á và Trung Á. Đây là nơi tập trung nhiều đỉnh núi cao nhất thế giới, trong đó có nhiều ngọn vượt độ cao 8.000m, nổi bật nhất là Everest.
3. Everest nằm trên đường biên giới giữa hai quốc gia nào?
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Nepal và Ấn Độ
0%
- Ấn Độ và Bhutan0%
- Nepal và Trung Quốc0%
- Trung Quốc và Pakistan0%Chính xác
Everest nằm ở biên giới Nepal - Trung Quốc. Để leo lên đỉnh Everest, các nhà leo núi có thể đi theo hai đường chính là leo phía đông nam từ Nepal hoặc phía đông bắc từ Tây Tạng (Trung Quốc).
Ngoài Everest, nhiều ngọn núi thuộc top cao nhất thế giới thuộc Nepal hoặc nằm giữa biên giới Nepal và Trung Quốc như Kanchenjunga, Lhotse hay Makalu...
4. Đỉnh Everest được chinh phục thành công vào năm nào?
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1933
0%
- 19530%
- 19730%
- 19930%Chính xác
Theo Mpora, những người leo Everest thành công đầu tiên là nhà leo núi người New Zealand Edmund Hillary và nhà leo núi người Nepal Tenzing Norgay. Họ đã trở thành những người đầu tiên được xác nhận lên đến đỉnh Everest vào năm 1953.
5. Trên thế giới có bao nhiêu đỉnh núi cao trên 8.000m?
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10
0%
- 120%
- 140%
- 160%Chính xác
Trên thế giới có 14 đỉnh núi được công nhận cao trên 8.000m so với mực nước biển. Theo Liên đoàn Leo núi Quốc tế (UIAA), tất cả các đỉnh này đều nằm ở châu Á, thuộc hai dãy núi Himalaya và Karakoram. Trong đó, Everest cao nhất với 8.848m, còn Shishapangma thấp nhất với 8.027m. Các đỉnh núi này nằm trên lãnh thổ hoặc khu vực biên giới của các quốc gia: Nepal, Trung Quốc, Pakistan, Ấn Độ.
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Xem thêm về:
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trắc nghiệm địa lý
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