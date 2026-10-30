1. Cây cầu cao nhất thế giới hiện nay nằm ở quốc gia châu Á nào?
-
Nhật Bản
0%
- Trung Quốc0%
- Hàn Quốc0%
- Ấn Độ0%Chính xác
Theo Tân Hoa Xã, cầu Hoa Giang (Huajiang Grand Canyon Bridge) nằm ở tỉnh Quý Châu, phía tây nam Trung Quốc. Cầu thông xe ngày 28/9/2025, bắc qua sông Bắc Bàn Giang, với mặt cầu cao khoảng 625m so với mặt nước.
Ngày 28/4/2026, Kỷ lục Guinness Thế giới xác nhận công trình đạt độ cao 626,01m, lập kỷ lục cầu cao nhất thế giới. Cầu dài tổng cộng 2.890m, trong đó nhịp chính dài 1.420m.
2. Đây cũng là cây cầu lập kỷ lục Guinness về chiều cao kết cấu, đúng hay sai?
-
Đúng
0%
- Sai0%Chính xác
Cầu cạn Millau ở miền nam nước Pháp có chiều cao kết cấu 336,4m, tính theo tổng chiều cao của trụ cầu cao nhất, cột tháp, mặt cầu và địa hình thung lũng liên quan. Đây là tiêu chí khác với độ cao mặt cầu so với mặt nước, vốn là kỷ lục của cầu Hoa Giang ở Trung Quốc.
Cầu cạn Millau bắc qua thung lũng sông Tarn, là một phần của tuyến đường cao tốc nối Paris với khu vực Địa Trung Hải.
3. Cầu Hoa Giang giúp rút ngắn thời gian di chuyển qua hẻm núi từ khoảng hai giờ xuống còn bao lâu?
-
2 phút
0%
- 20 phút0%
- 30 phút0%
- 40 phút0%Chính xác
Trước khi cầu Hoa Giang được đưa vào sử dụng, việc di chuyển giữa hai bờ khu vực hẻm núi Hoa Giang có thể mất hơn hai giờ do địa hình núi non hiểm trở. Sau khi cầu thông xe vào tháng 9/2025, thời gian di chuyển giữa hai bờ giảm xuống còn khoảng hai phút.
Cây cầu không chỉ tạo thuận lợi cho giao thông mà còn được phát triển thành điểm tham quan với các hoạt động như đi bộ trên cao, nhảy bungee và ngắm cảnh. Công trình là một phần của tuyến cao tốc Lục Chi - An Long tại tỉnh Quý Châu, nơi nổi tiếng với địa hình đồi núi và mật độ cầu lớn.
4. Cây cầu nào ở châu Á từng giữ kỷ lục cầu treo dài nhất thế giới?
-
Cầu Hoa Giang, Trung Quốc
0%
- Cầu Akashi-Kaikyo, Nhật Bản0%
- Cầu Cổng Vàng, Mỹ0%
- Cầu Millau, Pháp0%Chính xác
Cầu Akashi-Kaikyo nằm tại tỉnh Hyogo, nối thành phố Kobe với đảo Awaji. Với tổng chiều dài 3.911m và chiều dài nhịp chính gần 2km, đây là cây cầu treo dài nhất châu Á.
Khi khánh thành năm 1998, Akashi-Kaikyo từng giữ kỷ lục cầu treo dài nhất thế giới. Đến năm 2022, cầu 1915 Çanakkale ở Thổ Nhĩ Kỳ vượt qua kỷ lục này với nhịp chính dài 2.023m.
Cầu Akashi-Kaikyo bắc qua eo biển Akashi, là một phần của tuyến đường cao tốc Kobe-Awaji-Naruto và kết nối tiếp tới đảo Shikoku.
-
Xem thêm về:
-
Cây cầu cao nhất
-
Trung Quốc
Tin cùng chuyên mục
Tin mới
- Cầu Akashi-Kaikyo, Nhật Bản
- 20 phút
- Sai
- Trung Quốc