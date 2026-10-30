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Theo Tân Hoa Xã, cầu Hoa Giang (Huajiang Grand Canyon Bridge) nằm ở tỉnh Quý Châu, phía tây nam Trung Quốc. Cầu thông xe ngày 28/9/2025, bắc qua sông Bắc Bàn Giang, với mặt cầu cao khoảng 625m so với mặt nước.

Ngày 28/4/2026, Kỷ lục Guinness Thế giới xác nhận công trình đạt độ cao 626,01m, lập kỷ lục cầu cao nhất thế giới. Cầu dài tổng cộng 2.890m, trong đó nhịp chính dài 1.420m.