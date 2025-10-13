1. Tỉnh, thành nào có mật độ dân số cao nhất Việt Nam?
Hà Nội
TPHCM0%
Bắc Ninh0%
Hải Phòng0%
Hiện nay, 3 tỉnh, thành sau có mật độ dân số cao nhất cả nước:
Thứ nhất là Hà Nội, với 2.555,5 người/km2.
Thứ hai là TPHCM với 1.565 người/km2.
Thứ ba là Hải Phòng với 1.060 người/km2.
Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, 52 tỉnh, thành được sáp nhập thành 23 đơn vị cấp tỉnh: Diện tích trung bình mỗi tỉnh sau sáp nhập là 7.735 km2, dân số trung bình là hơn 2,6 triệu người, mật độ dân số trung bình 339 người/km2.
Trong khi đó, với 11 tỉnh, thành không thực hiện sáp nhập: Diện tích trung bình là 8.830 km2, dân số trung bình là 2,326 triệu người, mật độ dân số trung bình 263 người/km2.
Số liệu cho thấy các tỉnh không sáp nhập có diện tích trung bình lớn hơn các địa phương sau sáp nhập.
Hà Nội là ngoại lệ khi có mật độ dân số cao nhất cả nước - gần 2.555 người/km2, vượt xa mọi địa phương khác.
2. Tỉnh, thành nào có diện tích nhỏ nhất cả nước?
TP Huế
Đà Nẵng0%
Hà Tĩnh0%
Hưng Yên0%
Sau khi sáp nhập với Thái Bình, Hưng Yên có tổng diện tích: 2.514,8km2, là tỉnh có diện tích nhỏ nhất cả nước.
Tuy nhiên, tỉnh này có mật độ dân số khá cao, 1.265 người/km2, phản ánh mô hình đô thị hóa và tập trung dân cư cao tại vùng đồng bằng sông Hồng.
3. Xã rộng nhất Việt Nam thuộc tỉnh, thành nào?
Nghệ An
Đắk Lắk0%
Lâm Đồng0%
TPHCM0%
Sau sáp nhập với Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk có 102 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 88 xã và 14 phường. Tỉnh này rộng hơn 18.000 km2, dân số hơn 3,3 triệu.
Trong đó, Buôn Đôn của Đắk Lắk là xã có diện tích lớn nhất cả nước, hơn 1.100 km2. Diện tích này gần bằng một nửa tỉnh Hưng Yên - địa phương có diện tích nhỏ nhất sau sáp nhập (hơn 2.500 km2).
4. Tỉnh, thành này có diện tích lớn nhất cả nước?
Đúng
Sai0%
Dù có diện tích lớn, Đắk Lắk vẫn không phải là tỉnh rộng nhất cả nước.
Theo số liệu thống kê, Lâm Đồng sau khi sáp nhập với Đắk Nông và Bình Thuận là tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước, hơn 24.000 km².
Như vậy, về độ lớn diện tích, tỉnh Lâm Đồng hiện nay vượt qua cả Nghệ An (gần 16.500km²) - tỉnh lớn nhất cả nước trước đợt sắp xếp các đơn vị hành chính.
5. Tỉnh, thành nào hiện có nhiều đơn vị hành chính cấp xã nhất?
-
Thanh Hóa
0%
Hà Nội0%
TPHCM0%
Đắk Lắk0%
Sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP HCM mới rộng gần 6.780 km2, dân số hơn 14 triệu. Toàn thành phố chia thành 168 đơn vị hành chính cấp xã, nhiều nhất cả nước, trong đó có 113 phường, 54 xã và một đặc khu.
Trước sắp xếp, Thanh Hóa dẫn đầu về số đơn vị hành chính cấp xã (547), kế đến là Hà Nội (526). Hiện số xã, phường của hai địa phương này lần lượt là 166 và 126.
