Chính xác

Hiện nay, 3 tỉnh, thành sau có mật độ dân số cao nhất cả nước:

Thứ nhất là Hà Nội, với 2.555,5 người/km2.

Thứ hai là TPHCM với 1.565 người/km2.

Thứ ba là Hải Phòng với 1.060 người/km2.

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, 52 tỉnh, thành được sáp nhập thành 23 đơn vị cấp tỉnh: Diện tích trung bình mỗi tỉnh sau sáp nhập là 7.735 km2, dân số trung bình là hơn 2,6 triệu người, mật độ dân số trung bình 339 người/km2.

Trong khi đó, với 11 tỉnh, thành không thực hiện sáp nhập: Diện tích trung bình là 8.830 km2, dân số trung bình là 2,326 triệu người, mật độ dân số trung bình 263 người/km2.

Số liệu cho thấy các tỉnh không sáp nhập có diện tích trung bình lớn hơn các địa phương sau sáp nhập.

Hà Nội là ngoại lệ khi có mật độ dân số cao nhất cả nước - gần 2.555 người/km2, vượt xa mọi địa phương khác.