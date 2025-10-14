Chính xác

Trung tướng Phạm Tuân là người Việt Nam duy nhất 3 lần được phong anh hùng.

- Ông được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam ngày 3/9/1973.

- Năm 1980 ông được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động Việt Nam kèm theo Huân chương Hồ Chí Minh.

- Cũng trong năm 1980 ông được trao tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô, kèm theo Huân chương Lênin.