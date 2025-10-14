1. Ai là người Việt Nam duy nhất được 3 lần được phong anh hùng?
Phạm Tuân
- Cù Chính Lan0%
- Trần Đại Nghĩa0%Chính xác
Trung tướng Phạm Tuân là người Việt Nam duy nhất 3 lần được phong anh hùng.
- Ông được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam ngày 3/9/1973.
- Năm 1980 ông được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động Việt Nam kèm theo Huân chương Hồ Chí Minh.
- Cũng trong năm 1980 ông được trao tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô, kèm theo Huân chương Lênin.
2. Người phụ nữ đầu tiên được phong anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân là ai?
Võ Thị Sáu
- Nguyễn Thị Chiên0%
- Nguyễn Thị Định0%Chính xác
Bà Nguyễn Thị Chiên, sinh năm 1930, quê quán xã Tán Thuật, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình (cũ). Bà tham gia cách mạng 1946, nhập ngũ 1952.
Trong kháng chiến chống Pháp từ năm 1946 đến năm 1952 bà tham gia xây dựng cơ sở kháng chiến ở 5 thôn, xây dựng và chỉ huy Đội du kích xã Tán Thuật đánh địch chống càn, phá giao thông đường 39, phá tề, diệt và bắt nhiều địch.
Bà đã diệt, làm bị thương và bắt 15 địch. Tháng 4/1950, khi đưa cán bộ về hoạt động tại xã, bà bị địch bắt, dụ dỗ, tra tấn suốt 3 tháng rưỡi nhưng vẫn kiên trung bất khuất. Tháng 10/1951, trong trận phục kích đánh đich trên đường 39, bà bắn bị thương 1 tên địch, bắt sống 6 tên địch, thu 4 súng. Tháng 12/1951, khi địch lùng sục vào làng, bà chỉ huy du kích bất ngờ xông ra bắt sống 4 địch, trong có một trung úy.
Bà được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba, Huân chương Chiến công hạng Nhất, 2 Huân chương Kháng chiến hạng Nhất...
Năm 1952, bà được bầu là chiến sĩ thi đua toàn quốc, được phong tặng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong đợt phong anh hùng đầu tiên.
3. Nữ anh hùng trẻ nhất của Việt Nam là ai?
Võ Thị Sáu
- Mạc Thị Bưởi0%
- Tạ Thị Kiều0%Chính xác
Chị Võ Thị Sáu, sinh năm 1933 tại xã Phước Thọ, quận Đất Đỏ, sau này là TT Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).
Năm 1947 (14 tuổi) chị gia nhập vào đội công an xung phong quận Đất Đỏ trừng trị ác ôn, làm nhiệm vụ phá tề, trừ gian. Ngày 14/7/1948, chị đã dũng cảm dùng lựu đạn tấn công cuộc mít tinh do dịch tổ chức tại chợ Đất Đỏ; làm cho tên tỉnh trưởng Lê Thành Tường mất mặt với quan Tây. Võ Thị Sáu được tuyên dương trước toàn đội.
Tháng 2/1950, tại phiên chợ giáp Tết Canh Dần, trong một trận tập kích ném lựu đạn diệt các tên Cả Suốt, Cả Đay và không may chị bị sa vào tay giặc. Địch đã dùng mọi cực hình để tra tấn nhưng không khai thác được gì, địch đưa chị về giam ở khám Chí Hòa (Sài Gòn).
Chuyến tàu ngày 21/01/1952, thực dân Pháp đưa chị ra Côn Đảo, ngày ấy các khám giam ở Côn Đảo không có nữ tù. Chúng tạm giữ chị ở Sở Cỏ (Cảnh sát tư pháp). Chị đã anh dũng hy sinh lúc 7 giờ sáng ngày 23/01/1952 nhằm ngày 27 tháng Chạp năm Tân Mão.
Ngày 2/8/1993, Chủ tịch nước Lê Đức Anh ký quyết phong danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Việt Nam cho chị Võ Thị Sáu.
4. Đợt phong anh hùng đầu tiên của Việt Nam diễn ra năm nào?
1951
- 19520%
- 19530%Chính xác
Năm 1952, Đại hội toàn quốc các chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu được tổ chức tại chiến khu Việt Bắc. Dự đại hội có 154 đại biểu là chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu của tất cả các ngành nghề, địa phương trong cả nước.
Đại hội đã vinh danh các chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc.
Có 7 người được phong anh hùng, trong đó có 4 người là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 3 người là Anh hùng lao động.
5. Anh hùng duy nhất của đợt phong anh hùng đầu tiên còn sống là ai?
-
La Văn Cầu
0%
- Cù Chính Lan0%
- Trần Đại Nghĩa0%Chính xác
Ông La Văn Cầu sinh năm 1932 tại xã Đình Phong, huyện Trùng Khánh (tỉnh Cao Bằng), trong một gia đình nông dân nghèo. Ông mồ côi cha từ nhỏ.
Tuổi thơ chứng kiến cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, được cán bộ tuyên truyền, giác ngộ, ông La Văn Cầu càng hiểu rõ hơn căn nguyên khổ cực của người dân mất nước.
Năm 1948, mới tròn 16 tuổi, ông đã khai tăng hai tuổi để tham gia bộ đội, chiến đấu dũng cảm, xả thân vì độc lập, tự do của Tổ quốc và lập nhiều chiến công.
Năm 1952, tại Đại hội Anh hùng chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ nhất, ông La Văn Cầu là một trong 7 chiến sĩ đầu tiên được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân. Năm nay, anh hùng La Văn Cầu 93 tuổi.
