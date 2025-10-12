Chính xác

Theo báo cáo từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), Mỹ hiện là quốc gia sở hữu lượng vàng lớn nhất thế giới với khoảng 8.133 tấn, gần bằng tổng lượng dự trữ của Pháp, Italy và Đức cộng lại. Hầu hết số vàng này được cho là cất giữ trong các kho lưu trữ trên khắp nước Mỹ.

Theo các chuyên gia, việc dự trữ vàng chủ yếu để phòng vệ trước các biến động kinh tế - tài chính và củng cố để phòng vệ trước biến động kinh tế - tài chính và củng cố nền ổn định quốc gia..