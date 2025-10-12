1. Đất nước nào sở hữu vàng nhiều nhất thế giới?
-
Trung Quốc
0%
- Nga0%
- Mỹ0%
- Đức0%Chính xác
Theo báo cáo từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), Mỹ hiện là quốc gia sở hữu lượng vàng lớn nhất thế giới với khoảng 8.133 tấn, gần bằng tổng lượng dự trữ của Pháp, Italy và Đức cộng lại. Hầu hết số vàng này được cho là cất giữ trong các kho lưu trữ trên khắp nước Mỹ.
Theo các chuyên gia, việc dự trữ vàng chủ yếu để phòng vệ trước các biến động kinh tế - tài chính và củng cố để phòng vệ trước biến động kinh tế - tài chính và củng cố nền ổn định quốc gia..
2. Nước nào dự trữ vàng nhiều nhất châu Á?
-
Nhật Bản
0%
- Trung Quốc0%
- Ấn Độ0%
- Hàn Quốc0%Chính xác
Trung Quốc là quốc gia dự trữ vàng nhiều nhất châu Á và đứng thứ 6 thế giới, sau Mỹ, Đức, Italy, Pháp, Nga. Cụ thể, Trung Quốc có gần 2.280 tấn vàng trong kho dự trữ, tăng khoảng 200 tấn kể từ quý cuối cùng của năm 2022.
3. Trung Quốc là nhà sản xuất vàng lớn nhất thế giới, đúng hay sai?
-
Sai
0%
- Đúng0%Chính xác
Trung Quốc là nhà sản xuất vàng lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 10% sản lượng toàn cầu. Các mỏ vàng ở nước này tập trung chủ yếu ở phía đông như Sơn Đông, Hà Nam, Phúc Kiến, Liêu Ninh.
Riêng năm 2024, sản lượng vàng toàn cầu đạt 3.300 tấn. Trung Quốc dẫn đầu với sản lượng 380 tấn, theo sau là Nga với 310 tấn và Australia 290 tấn. Ba quốc gia này chiếm gần 30% sản lượng vàng toàn cầu năm ngoái.
Các nước sản xuất vàng lớn khác gồm Canada (200 tấn), Mỹ (160 tấn), Mexico, Kazakhstan, Ghana - mỗi nước 130 tấn.
4. Mỏ vàng nào có trữ lượng lớn nhất Việt Nam?
-
Pác Lạng
0%
- Bồng Miêu0%
- Nà Pái0%
- Đăk Sa0%Chính xác
Tại Việt Nam có khoảng 500 điểm khai thác vàng trên cả nước. Theo kết quả thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường), mỏ vàng Bồng Miêu (thuộc tỉnh Quảng Nam cũ) là mỏ vàng có trữ lượng lớn nhất cả nước.
Trước đây, mỏ vàng này được xem là nguồn kinh tế quan trọng, tạo nhiều công ăn việc làm và đóng góp lớn vào ngân sách địa phương.
Ngoài mỏ vàng này, còn một số mỏ vàng khác có trữ lượng lớn như: Mỏ vàng Pác Lạng, mỏ vàng ở quanh Đồi Bù, mỏ vàng Nà Pái…
5. Việc khai thác vàng ở mỏ này được ghi nhận dưới triều đại nào?
-
Nhà Hậu Lê
0%
- Nhà Lê trung hưng0%
- Nhà Mạc0%
- Nhà Nguyễn0%Chính xác
Trước đây, người Chăm từng đào sâu vào lòng núi tại mỏ Bồng Miêu, sau đó lợi dụng sức nước của các dòng suối xung quanh để gạn lọc quặng, lấy vàng.
Đến thời nhà Nguyễn, các vua kêu gọi những người có kinh nghiệm khai mỏ ra giúp nước. Lúc này, có 5 phương thức tổ chức khai mỏ: do triều đình tổ chức, do thương nhân Hoa Kiều đảm nhiệm, do các tù trưởng dân tộc thiểu số khai thác, do chủ mỏ là người Việt và do nhân dân địa phương tự khai thác sau đó nộp thuế.
Ngoài các mỏ kim loại ở phía Bắc, mỏ Bồng Miêu cũng được nhà Nguyễn khai thác. Sau khi Pháp đô hộ Việt Nam, năm 1890, thực dân Pháp cho xây nhà máy tại thung lũng Cò Bay để tiếp tục khai thác vàng tại đây.
-
