Đề nghị Bộ Công an điều tra vụ C.P. Việt Nam bị tố bán thịt lợn bệnh

Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) có công văn gửi Bộ Công an đề nghị điều tra và xử lý thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc tố cáo Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bán thịt lợn bệnh.

Liên quan đến vụ heo nghi nhiễm bệnh đã được cơ sở giết mổ gia công cho C.P. Việt Nam ở Hậu Giang xin xử lý bằng nhiệt, rồi làm thức ăn cho cá, Thứ trưởng Bộ NN&MT nói quy trình xử lý này "không đúng".

Cục Chăn nuôi và Thú y vừa báo cáo Bộ NN&MT về kết quả kiểm tra, xác minh việc đóng dấu kiểm dịch sai đối với lợn bệnh tại cơ sở gia công giết mổ cho C.P. Việt Nam.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng tỉnh Sóc Trăng phát hiện giấy chứng nhận điều kiện an toàn thực phẩm tại 3/4 cơ sở của C.P. Việt Nam ở địa phương này đã hết hiệu lực.

Liên quan đến vụ việc này, tài khoản Facebook của ông Liễu Quý Ngân tiếp tục đăng tải hình ảnh những mảnh heo ‘có dấu hiệu bất thường’ lên mạng xã hội. Phía Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thuỷ sản tỉnh Hậu Giang đã vào cuộc xác minh.

Một số điểm bán sản phẩm của C.P. Việt Nam ở Hà Nội đã dán kèm tờ thông báo tại các quầy hàng với lời cam kết "minh bạch, trung thực và đặt sức khoẻ người tiêu dùng lên hàng đầu".

Heo bệnh phải tiêu hủy, người nuôi được hỗ trợ 40.000 đồng/kg hơi

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 116/2025/NĐ-CP ngày 5/6 quy định về chính sách khắc phục dịch bệnh động vật, có hiệu lực từ 25/7.

Theo đó, với lợn (heo) bị dịch bệnh buộc phải tiêu hủy nằm trong Danh mục bệnh động vật phải công bố dịch hoặc Danh mục bệnh truyền lây giữa động vật và người, người chăn nuôi sẽ nhận hỗ trợ 40.000 đồng/kg hơi.

Cơ quan chức năng phát hiện xe tải chở lợn chết ở Quảng Trị.

Ngân hàng đầu tiên cho nhân viên nghỉ sớm chiều thứ Sáu

Vừa hoàn tất việc tinh gọn hệ thống, từ 1/7 tới, Ngân hàng Lộc Phát (LPBank) sẽ chính thức áp dụng chính sách cho phép cán bộ nhân viên nghỉ làm từ 15h chiều thứ Sáu hàng tuần.

Việc cho phép nhân viên nghỉ sớm vào chiều thứ Sáu là một quyết định chưa từng có tiền lệ trong ngành ngân hàng. Đây là kết quả của một chuỗi các hoạt động tái cấu trúc và đổi mới mô hình vận hành, đang được LPBank triển khai thời gian qua.

Thương vụ 'khủng' giữa SeABank và AEON Financial Services đổ bể

Công ty TNHH Dịch Vụ Tài Chính AEON (AEON Financial Services) vừa phát đi văn bản công bố thông tin về việc phát hiện vấn đề liên quan đến xử lý kế toán trước khi mua lại cổ phần tại Công ty Tài chính Bưu điện (PTF).

Văn bản cho biết vào tháng 10/2023, AEON Financial Services đã ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) mua lại cổ phần tại PTF tại Việt Nam. Dẫu vậy, phía AEON Financial đã phát hiện các thông tin kế toán được công bố trước khi ký hợp đồng có vấn đề so với thực tế.

“Với lý do này, AEON Financial Services đã gửi thông báo đến SeABank để yêu cầu tuyên bố hợp đồng trên là vô hiệu", văn bản nêu.

Điện gió, điện mặt trời gặp vướng: EVN lo bị khiếu kiện

Bộ Công Thương vừa báo cáo Thủ tướng về việc giải quyết vướng mắc liên quan đến việc hưởng giá điện hỗ trợ (FIT) đối với các dự án điện năng lượng tái tạo của các nhà đầu tư theo Nghị quyết số 233 ngày 10/12/2024 của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho các dự án điện năng lượng tái tạo.

Bộ Công Thương kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo EVN khẩn trương giải quyết vướng mắc, thống nhất với chủ đầu tư các dự án điện gió, điện mặt trời.

Hộ kinh doanh chao đảo vì quy định mới: Né chuyển khoản, có thể trả giá đắt

Không nhận chuyển khoản hoặc thu thêm tiền nếu khách cố tình chuyển khoản,... là những chiêu trò của các cửa hàng, chủ shop kinh doanh online để né thuế.

Cơ quan thuế cho biết hành vi treo biển “chỉ nhận tiền mặt” hoặc ghi nội dung chuyển khoản mập mờ có thể trở thành dấu hiệu nghi ngờ cho hành vi che giấu doanh thu và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo chuyên gia, đã kinh doanh, bán hàng là phải khai nộp thuế. Còn hộ kinh doanh thu bằng tiền mặt, chuyển khoản hay bất kỳ phương thức thanh toán nào qua trung gian tài chính vẫn phải có trách nhiệm khai nộp thuế.

Hơn 25 nghìn cá nhân, hộ kinh doanh bị truy thu thuế 331 tỷ đồng

Thông tin về công tác quản lý thuế sàn thương mại điện tử, Bộ Tài chính cho biết, 5 tháng đầu năm nay, thu thuế từ các tổ chức, cá nhân kinh doanh có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử và kinh tế số khác là 74,4 nghìn tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ năm 2024.

Về việc xử lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, cơ quan thuế đã rà soát 164.661 người nộp thuế; trong đó, thực hiện xử lý truy thu đối với doanh nghiệp với số tiền hơn 416 tỷ đồng; thực hiện xử lý truy thu đối với cá nhân, hộ kinh doanh là 25.201 trường hợp với số tiền hơn 331 tỷ đồng.

Thông tin mới nhất về đàm phán thuế quan với Hoa Kỳ

Bộ Công Thương vừa thông báo rằng phiên đàm phán cấp Bộ trưởng trong khuôn khổ Hiệp định song phương về thương mại đối ứng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã diễn ra ngày 4/6 tại Paris, Cộng hòa Pháp, giữa Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ và ông Jamieson Greer, Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, Trưởng đoàn đàm phán.

Hai bộ trưởng nhất trí cần đẩy nhanh tiến độ đàm phán, đặc biệt tập trung tối đa nỗ lực để đạt kết quả tốt nhất tại vòng đàm phán kỹ thuật thứ 3.

Từ 1/7, sử dụng số định danh cá nhân thay cho mã số thuế

Từ ngày 1/7, số định danh cá nhân sẽ được sử dụng thay cho mã số thuế của hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, cá nhân có nghĩa vụ thuế.

Việc thay thế mã số thuế bằng số định danh cá nhân được kỳ vọng sẽ nâng cao tính minh bạch, đồng bộ dữ liệu thuế và giảm rủi ro trong quản lý thuế cá nhân.

Petrolimex miễn nhiệm Tổng giám đốc Đào Nam Hải

Hội đồng quản trị Petrolimex vừa ban hành nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc tập đoàn và tạm dừng tư cách Thành viên HĐQT đối với ông Đào Nam Hải kể từ ngày 30/5.

Quyết định này được đưa ra sau hơn 3 tuần kể từ thời điểm ông Hải bị Bộ Tài chính ra quyết định về việc tạm đình chỉ chức vụ người đại diện phần vốn Nhà nước tại tập đoàn.