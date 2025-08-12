Bà Quyên cho biết, ngay khi thông tin được chia sẻ lên các hội nhóm và báo chí, cô giáo chủ nhiệm của Nga đã liên lạc được với nữ sinh này.

Hình ảnh nữ sinh Hoàng Thúy Nga mang theo 2 con mèo rời khỏi nhà. Ảnh: Gia đình cung cấp

Nga trấn an cô giáo: “Em đang ở Hà Nội, không sang Campuchia đâu mà sợ”. Cô giáo khuyên Nga nên lập tức về nhà để mẹ bớt lo, tránh việc gia đình phải báo công an khiến mọi chuyện thêm phức tạp.

Nga hứa sẽ gọi lại vào buổi chiều. Thế nhưng, khi cô giáo gọi thì chỉ nghe thấy tiếng ồn như ở trong bếp rồi máy bị tắt. “Nghe vậy, tôi lập tức gọi cho con nhưng không thể liên lạc. Có lẽ con đã chặn số của tôi. Không thấy con nghe máy, tôi vô cùng lo lắng”, bà Quyên nghẹn ngào.

Theo bà Quyên, Nga vốn là học sinh giỏi, ngoan ngoãn, vừa thi đại học đạt hơn 27 điểm. Trong cuộc sống thường ngày, Nga nuôi 2 con mèo, nhưng ít khi dọn vệ sinh nên bà có lời trách mắng. “Có lẽ vì chuyện đó mà con bỏ nhà đi. Từ ngày con đi, tôi mất ăn mất ngủ, lo lắng và bất an vô cùng”, bà tâm sự.

Ngày 12/8, Công an phường Hà Đông (TP Hà Nội) đã tiếp nhận trình báo của gia đình về việc nữ sinh Hoàng Thúy Nga rời nhà từ sáng 7/8 đến nay chưa về.

Theo đó, khoảng 9h30 sáng 7/8, Nga rời nhà với trang phục quần jeans xám, áo thun đen, mang theo một túi màu nâu và một túi đen đựng 2 con mèo màu xám. Trước khi đi, Nga còn lấy theo điện thoại của mẹ.

Gia đình mong cộng đồng hỗ trợ tìm kiếm. Ai biết hoặc nhìn thấy nữ sinh Hoàng Thúy Nga, liên hệ bà Lương Thị Quyên qua số điện thoại 0966.178.376.