Ngày 12/8, Công an phường Hà Đông (TP Hà Nội) đã tiếp nhận trình báo của gia đình về việc cháu Hoàng Thúy Nga (SN 2007) rời nhà từ sáng 7/8 đến nay chưa về.

Nữ sinh Hoàng Thúy Nga. Ảnh: Gia đình cung cấp

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h30’ ngày 7/8, Nga rời khỏi nhà tại khu vực Xa La (Hà Đông) trong trang phục quần bò xám, áo thun đen, mang theo một túi màu nâu và một túi đen đựng 2 con mèo màu xám.

Trao đổi với PV VietNamNet, chị Lương Thị Quyên (SN 1979, mẹ cháu Nga) cho biết: “Trước khi đi, con mang theo điện thoại của tôi. Tôi phải mượn điện thoại và sim của người thân để liên hệ với mọi người.

Hoàng Thúy Nga rời nhà ra đi cùng 2 con mèo. Ảnh: Gia đình cung cấp

"Nguyên nhân con bỏ nhà đi là do tôi mắng vì mèo đi vệ sinh bậy ra nhà mà con không dọn. Bị mắng, con ôm mèo và điện thoại đi luôn, đến giờ vẫn chưa thấy về”, chị Quyên chia sẻ.

Hiện gia đình đang vô cùng lo lắng và mong nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng. Ai biết hoặc nhìn thấy cháu Nga xin báo cho bà Lương Thị Quyên qua số điện thoại 0966.178.376. Gia đình mong mọi người chia sẻ thông tin để cháu sớm trở về an toàn.