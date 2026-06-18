Thêm định mức xe công cấp xã

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô thay thế các quy định hiện hành về quản lý, trang bị, sử dụng xe công.

Dự thảo quy định 4 nhóm xe gồm xe ô tô phục vụ công tác các chức danh, xe ô tô phục vụ công tác chung, xe ô tô chuyên dùng và xe ô tô phục vụ lễ tân nhà nước.

Theo dự thảo, tiêu chuẩn, định mức xe ô tô là căn cứ để lập dự toán ngân sách, mua sắm, bố trí, khoán kinh phí sử dụng, thuê dịch vụ xe và xử lý tài sản công. Số lượng và giá mua xe quy định trong nghị định là mức giá tối đa.

Đối với xe phục vụ chức danh, dự thảo tiếp tục quy định các chức danh lãnh đạo cấp cao như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và Thường trực Ban Bí thư được sử dụng thường xuyên một xe ô tô, kể cả khi đã nghỉ công tác, không quy định mức giá.

Các chức danh như Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trưởng ban đảng ở Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao và một số chức danh tương đương được sử dụng thường xuyên một xe ô tô trong thời gian công tác, không quy định mức giá.

Bộ Tài chính đề xuất nhiều quy định mới về xe công. Ảnh minh họa: Nguyễn Lê

Đối với các chức danh thuộc bậc 1 Nhóm II, mức giá mua xe tối đa được đề xuất là 1,6 tỷ đồng/xe; bậc 2 Nhóm II là 1,55 tỷ đồng/xe. Các chức danh thuộc Nhóm III được sử dụng xe đưa đón từ nơi ở đến cơ quan và đi công tác với giá tối đa 1,4 tỷ đồng/xe; bậc 1 Nhóm IV có mức giá tối đa 1,25 tỷ đồng/xe.

Với xe phục vụ công tác chung, dự thảo xác định đây là các xe từ 4 đến 16 chỗ ngồi, bao gồm cả xe bán tải. Các đối tượng được sử dụng xe công tác chung gồm các chức danh từ bậc 8 Nhóm IV trở lên và cán bộ, công chức, viên chức được giao thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo quy chế của cơ quan.

Một điểm đáng chú ý, lần đầu tiên dự thảo quy định cụ thể định mức xe công cho cấp xã. Theo đó, Đảng ủy cấp xã, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và các cơ quan, tổ chức thuộc cấp xã được bố trí tối đa 2 xe ô tô phục vụ công tác chung cho mỗi xã.

Đối với các văn phòng cấp tỉnh, Hà Nội và TPHCM được bố trí tối đa 10 xe/văn phòng. Các tỉnh, thành phố còn lại được bố trí tối đa 5 xe và có thể được bổ sung thêm xe tùy theo diện tích tự nhiên, điều kiện địa bàn hoặc khả năng tự cân đối ngân sách.

Bổ sung cơ chế khoán và thuê xe

Dự thảo quy định giá mua xe phục vụ công tác chung tối đa là 950 triệu đồng/xe. Trường hợp cần trang bị xe từ 12-16 chỗ ngồi thì giá tối đa là 1,3 tỷ đồng/xe; xe hai cầu loại 7 hoặc 8 chỗ ngồi có giá tối đa 1,6 tỷ đồng/xe.

Đáng chú ý, đối với xe sử dụng nhiên liệu thân thiện môi trường như xe điện, xe hybrid điện hoặc xe sử dụng hoàn toàn nhiên liệu sạch, mức giá được phép cao hơn nhưng không vượt quá 120% mức giá của xe cùng chủng loại theo quy định.

Trường hợp quá 1 năm kể từ ngày nghị định có hiệu lực, nếu giá xe trên thị trường biến động tăng, cơ quan có thẩm quyền được xem xét điều chỉnh giá mua nhưng mức tăng không quá 15% so với khung giá quy định.

Đối với các nhiệm vụ đặc thù như kiểm tra, giám sát, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, phòng chống buôn lậu, đối ngoại, tiếp khách quốc tế hoặc quản lý biên giới, dự thảo cho phép trang bị một số xe có giá cao hơn.

Theo đó, mỗi cơ quan, đơn vị cấp trung ương hoặc cấp tỉnh được trang bị 1 xe có giá tối đa 4,5 tỷ đồng và 2 xe có giá tối đa 3,2 tỷ đồng phục vụ nhiệm vụ đặc thù. Một số trường hợp được phép trang bị xe phục vụ nhiệm vụ đặc thù của các chức danh lãnh đạo với mức giá tối đa 5 tỷ đồng/xe.

Ngoài việc quy định định mức xe, dự thảo cũng mở rộng cơ chế khoán kinh phí và thuê dịch vụ xe ô tô. Trường hợp chưa được trang bị hoặc chưa đủ xe theo tiêu chuẩn, cơ quan, đơn vị có thể thực hiện khoán kinh phí hoặc thuê xe để phục vụ công tác. Người đã nhận khoán kinh phí sử dụng xe sẽ không được sử dụng xe của cơ quan.