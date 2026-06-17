Tại họp báo thường kỳ quý II của Bộ Tài chính, ông Trương Bá Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí đã thông tin về các chính sách tài chính, thuế nhằm thúc đẩy sử dụng xăng E10.

Ông Tuấn cho biết, thời gian qua, Bộ Tài chính đã tham mưu Chính phủ nhiều giải pháp về thuế nhằm thúc đẩy sử dụng nhiên liệu sạch, trong đó có xăng sinh học E5 và E10.

Theo ông, các chính sách thuế tập trung vào hai mục tiêu chính là giảm chi phí sản xuất cho doanh nghiệp và giảm chi phí sử dụng cho người tiêu dùng.

Đối với doanh nghiệp sản xuất xăng sinh học, pháp luật thuế hiện hành đã quy định nhiều ưu đãi như ưu đãi về thuế nhập khẩu, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và thuế thu nhập doanh nghiệp. Đây đều là những dự án thuộc diện ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực năng lượng sạch.

Xăng E10 đang được áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt thấp hơn xăng khoáng. Ảnh: Nguyễn Huế.

Bên cạnh đó, để góp phần giảm giá thành sản xuất xăng E10, Bộ Tài chính đã tham mưu Chính phủ điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu đối với ethanol dùng để phối trộn từ 10% xuống 5%.

Theo ông Tuấn, Việt Nam vẫn sản xuất ethanol trong nước nhưng nguồn cung chưa đáp ứng đủ nhu cầu phối trộn. Việc giảm thuế nhập khẩu ethanol nhằm hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí đầu vào, từ đó góp phần hạ giá thành sản phẩm.

Đối với người tiêu dùng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt hiện quy định xăng khoáng chịu thuế suất 10%, trong khi xăng E10 chỉ chịu thuế suất 7%, tạo sự chênh lệch về thuế giữa hai loại nhiên liệu.

Ngoài ra, pháp luật về thuế bảo vệ môi trường hiện chỉ thu thuế đối với phần nhiên liệu hóa thạch cấu thành trong sản phẩm. Vì vậy, đối với xăng E10, phần ethanol trong nhiên liệu sẽ không phải tính thuế bảo vệ môi trường khi xác định số thuế phải nộp.

Ông Tuấn cho hay ngày 16/6, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 29 về thí điểm một số chính sách triển khai lộ trình sử dụng xăng E10. Trong đó, khoản 3 Điều 5 của nghị quyết giao Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định liên quan đến thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường đối với xăng E10.

“Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục nghiên cứu, đánh giá toàn diện các chính sách liên quan đến xăng E10, bao gồm chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường, để báo cáo Chính phủ và các cấp có thẩm quyền theo đúng yêu cầu của Nghị quyết số 29”, ông Tuấn nói.