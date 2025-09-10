Ngày 10/9, anh Nguyễn Đức Vĩnh (SN 1982, trú tại xã Nhân Thắng, tỉnh Bắc Ninh), một trong hai nạn nhân bị hành hung sau khi giúp người gặp tai nạn giao thông, cho biết sức khỏe của anh tạm ổn sau hai ngày cấp cứu và điều trị tại bệnh viện. Tuy nhiên, những di chứng để lại vẫn rất nghiêm trọng.

"Tôi bị chấn thương phần mềm nặng, đứt một bên tai và vẫn đang được theo dõi thêm vùng ngực và đầu. Mỗi khi thuốc giảm đau hết tác dụng, cơn đau lại trở lại dữ dội", anh Vĩnh chia sẻ.

Nguy kịch hơn là anh Nguyễn Bá Trung, em trai anh Vĩnh. Theo lời kể của anh Vĩnh, Trung đã rơi vào trạng thái hôn mê sau vụ hành hung và đến nay vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

"Trung đã được phẫu thuật mũi và làm lại khớp tay. Hôm nay, em tôi bắt đầu có nhận thức trở lại. Tuy nhiên, bác sĩ phát hiện Trung còn bị mẻ xương hốc mắt. Gia đình đang dự tính chuyển em lên bệnh viện tuyến trên để tiếp tục điều trị", anh Vĩnh cho biết thêm.

Kết quả chẩn đoán của anh Nguyễn Bá Trung.

Chị Bùi Thị Hạnh (vợ anh Trung) chia sẻ: “Mấy ngày nay tôi phải nghỉ làm để vào viện chăm chồng. Chồng tôi chỉ đơn thuần là giúp đỡ người bị nạn, vậy mà lại bị hành hung tàn nhẫn như thế. Tôi mong cơ quan chức năng sớm làm rõ và xử lý nghiêm minh những người đã gây ra vụ việc”.

Theo lời kể của anh Vĩnh, khoảng 23h ngày 7/9, trên đường đưa vợ đi cấp cứu về, anh phát hiện một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại khu vực đê đối diện Chùa Dù, thôn Vạn Ty, xã Nhân Thắng. Anh lập tức gọi người dân xung quanh đến hỗ trợ đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường và đảm bảo an toàn giao thông trong lúc chờ người thân nạn nhân đến.

“Nạn nhân vẫn tỉnh táo, tự cung cấp thông tin và gọi điện cho người nhà. Chúng tôi chỉ ở lại để canh chừng, tránh những nguy hiểm tiếp theo do trời rất tối”, anh Vĩnh kể lại.

Anh Nguyễn Đức Vĩnh chưa hết bàng hoàng sau vụ bị hành hung vô cớ.

Tuy nhiên, khi người thân của nạn nhân có mặt, họ bất ngờ cho rằng anh Vĩnh và em trai là người gây ra tai nạn. Dù hai anh em đã giải thích rõ và bản thân nạn nhân cũng xác nhận lại sự việc, nhóm người này vẫn hung hãn lao vào hành hung hai anh em một cách dã man.

“Chúng tôi không hiểu vì sao họ lại hành xử như vậy. Mặc cho lời giải thích, họ vẫn đánh đập chúng tôi tàn nhẫn”, anh Vĩnh bức xúc nói.

Sự việc chỉ dừng lại khi người dân xung quanh kịp thời hô hoán và báo Công an xã Nhân Thắng đến can thiệp. Cả anh Vĩnh và anh Trung đều bị thương nặng và phải nhập viện cấp cứu ngay trong đêm.

“Gia đình tôi đến giờ vẫn rất hoang mang, lo sợ vì sự hung hãn, côn đồ của nhóm đối tượng đó. Tôi mong các cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm minh để bảo vệ chúng tôi cũng như đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật”, anh Vĩnh đề nghị.

Sáng 10/9, trao đổi với PV VietNamNet, Thiếu tướng Bùi Duy Hưng, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.