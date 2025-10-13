Theo báo cáo nhanh của Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào trưa nay (13/10) tại đường tỉnh 172, xã Việt Hồng, đến thời điểm hiện tại đã có 3 nạn nhân tử vong và 20 người bị thương.

Danh tính 3 nạn nhân tử vong (đều trú tại tỉnh Yên Bái cũ, nay là Lào Cai) đã được xác định gồm: Hoàng Thị T. (48 tuổi, trú xã Cát Thịnh); Lò Văn H. (30 tuổi, trú phường Nghĩa Lộ) và Hà Đình N. (35 tuổi, trú phường Cầu Thia).

Hiện trường vụ tai nạn lật xe khách tại Lào Cai. Ảnh: HT

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Tiến Chiển, Chủ tịch UBND xã Việt Hồng cho biết, qua xác định ban đầu, nguyên nhân vụ tai nạn do xe khách bị mất phanh rồi lao vào ta luy dương bên đường.

Trước đó, khoảng 12h cùng ngày, trên tuyến đường tỉnh 172 đoạn qua xã Việt Hồng, xe khách mang BKS 21H-017.XX, chở khoảng 26 hành khách đang di chuyển theo hướng Nghĩa Lộ – Mỹ Đình. Khi đến khu vực chân dốc Vần (Km4+100), xe bất ngờ mất lái, lao thẳng vào ta luy dương bên đường. Cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe bị biến dạng nặng, kính vỡ tung tóe, nhiều hành khách hoảng loạn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Việt Hồng cùng Công an tỉnh Lào Cai đã có mặt tại hiện trường để cứu nạn, cứu hộ và điều tiết giao thông.

Cũng trong chiều nay, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Vũ Thị Hiền Hạnh đã đến Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ tai nạn.