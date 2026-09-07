Trưa ngày 7/9, liên quan đến các nạn nhân vụ cháy khách sạn trên đường Tân Kỳ Tân Quý (phường Tân Sơn Nhì, TPHCM), Bệnh viện Nhi Đồng 1 thông tin đang tích cực điều trị cho một bệnh nhi bị ngạt khói.

Bệnh nhi là bé trai L.T.Đ.B., sinh ngày 17/05/2024, thường trú tại thôn Mỹ Điền, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk.

Khoảng 5h sáng ngày 7/9, phát hiện đám cháy bùng phát từ khu vực tầng trệt khách sạn, người cha đã đưa bé B. đang ở tầng 4 di chuyển khẩn cấp lên tầng thượng.

Ngay sau khi nhận thông tin, ê-kíp cấp cứu ngoại viện đã có mặt xử trí cho bé thở oxy qua canula và chuyển nhanh đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 lúc 6h30 cùng ngày.

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, bé B. được chẩn đoán bị ngạt khói ở giờ thứ 2. Các bác sĩ đã nhanh chóng can thiệp bằng phương pháp cho thở oxy qua mask có túi dự trữ với lưu lượng 10 lít/phút, kết hợp truyền dịch và sử dụng kháng sinh Ceftriaxone.

Kết quả xét nghiệm và chụp X-quang ngực thẳng ghi nhận tình trạng xẹp phổi tiểu phân thùy đáy phổi trái, các chỉ số COHb và MetHb lần lượt ở mức 0,5% và 0,7%.

Hiện tại, sau quá trình điều trị tích cực, tình trạng sức khỏe của bệnh nhi đã tạm thời ổn định. Bé tỉnh táo, môi hồng dưới hỗ trợ oxy, sinh hiệu ổn định, thở đều, da còn ám khói đen nhưng không ghi nhận hiện tượng sưng phù hay dấu hiệu bất thường nghiêm trọng khác.

6 nạn nhân của vụ cháy khách sạn tại TPHCM sáng 7/9 đang được cấp cứu tại Bệnh viện Thống Nhất. Ảnh: Thanh Huyền



Cùng thời điểm, Bệnh viện Thống Nhất cũng đã tiếp nhận cấp cứu và điều trị cho 6 nạn nhân liên quan đến sự cố hỏa hoạn này.

Hầu hết các trường hợp nhập viện trong tình trạng ngộ độc khí CO với các mức độ khác nhau, hiện được theo dõi sát sao tại khoa Nội hô hấp và Nội tim mạch.

Trong số các nạn nhân cấp cứu tại Bệnh viện Thống Nhất, nghiêm trọng nhất là nam bệnh nhân sinh năm 2006, nhập viện lúc 6h07. Người này được chẩn đoán ngộ độc khí CO mức độ nặng, tình trạng tiến triển xấu với thông khí phổi giảm hai bên, nguy cơ cao phải đặt nội khí quản và điều trị thở máy oxy dòng cao (HFNC).

Một trường hợp lớn tuổi khác là nam bệnh nhân sinh năm 1962, nhập viện sớm nhất lúc 5h47 phút trong tình trạng ngộ độc CO mức độ nặng kèm bỏng độ 2 ở bàn tay hai bên, sung huyết kết mạc và có tiền sử tăng huyết áp, rối loạn lipid máu.

Các nạn nhân còn lại bao gồm nữ bệnh nhân sinh năm 1990 bị ngộ độc CO mức độ nặng nhưng hiện đã tỉnh táo, giảm khó thở và đau ngực, chỉ còn ho khan và đau họng.

Hai trường hợp ngộ độc CO nhẹ hơn là nữ bệnh nhân sinh năm 2007 ghi nhận triệu chứng khò khè, ho khan và nữ bệnh nhân sinh năm 1988 hiện tỉnh táo, da toàn thân ám khói đen nhưng không bị bỏng, đang được theo dõi chuyên khoa tim mạch.

Ngoài ra, còn một nữ bệnh nhân nữa sinh năm 1948, nhập viện trong tình trạng khó thở, ho khan, tức ngực. Hiện nay, bệnh nhân này được theo dõi tại Khoa Nội tiết.

Bệnh viện Nhân dân 115 cũng đã báo cáo Sở Y tế TPHCM về tình hình tiếp nhận cấp cứu nạn nhân. Cụ thể, bệnh viện đang chăm sóc hai trường hợp gồm bệnh nhân T.T.Y.N. (sinh năm 2006) và bệnh nhân P.V.B. (sinh năm 2001).

Cả hai người bệnh đều nhập viện với thể trạng tỉnh táo, có thể giao tiếp được, với chẩn đoán y khoa ban đầu là ngạt khói ở mức độ trung bình và đang được theo dõi sát sao dấu hiệu ngộ độc khí CO. Như vậy, tính tới thời điểm này có 9 nạn nhân của vụ cháy khách sạn sáng 7/9 đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Nhân Dân 115.



