Máy bay của Amazon trượt khỏi đường băng và đâm vào nhiều phương tiện khác. Video: The Guardian

Theo đài CNN, trong vụ việc xảy ra vào chiều 6/9, sau khi va chạm, máy bay chở hàng của Amazon đã bốc cháy và tạo nên cột khói đen dày đặc bốc lên không trung.

Ông Raied “Ray” Jadallah, Chỉ huy lực lượng Cứu hỏa và Cứu hộ Miami-Dade cho biết trong cuộc họp báo tối 6/9 rằng ngoài 5 người thiệt mạng, 5 người khác bị thương trong vụ tai nạn. Ba người trong số đó đang trong tình trạng nguy kịch và đã được chuyển đến trung tâm chấn thương, trong khi 2 người còn lại được đưa đến bệnh viện địa phương.

Ông Jadallah nói thêm một số nạn nhân đã bị mắc kẹt trong các phương tiện bị máy bay đâm trúng và cần được lực lượng cứu hộ giải cứu.

Lực lượng ứng cứu cho biết các phi công đã được đưa ra khỏi máy bay và đang được điều trị. Cảnh sát trưởng hạt Miami-Dade Rosie Cordero-Stutz khẳng định, hiện không có mối đe dọa rõ ràng nào đối với an toàn công cộng.

Theo một bài đăng trên mạng xã hội X của Cơ quan Cứu hỏa và Cứu hộ Miami-Dade, hơn 60 đơn vị đã có mặt tại hiện trường khi chiếc máy bay đang bốc cháy dữ dội với ngọn lửa và khói bốc lên cao sau vụ tai nạn.

Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến máy bay không thể dừng lại. Theo dữ liệu từ trang web theo dõi chuyến bay Flightradar24, chiếc Boeing 767 của Amazon Air đang di chuyển với tốc độ khoảng 209 km/h khi trượt khỏi phần đường băng có thể sử dụng được. Đây là trong số hơn 250 chiếc được "gã khổng lồ" thương mại điện tử Amazon sử dụng hàng ngày để chuyển các kiện hàng cho khách.

Amazon Air vận hành đội bay gồm hơn 100 chiếc máy bay chở hàng, bao gồm các dòng Boeing 737, 767 và Airbus A330. Các lô hàng có thể bao gồm đủ loại sản phẩm, từ hàng hóa thông thường như các bó hoa cho đến đá khô, các loại thuốc cần bảo quản đặc biệt, bưu kiện, cá, trái cây và nhiều loại hàng hóa khác.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA), vụ máy bay trượt khỏi đường băng là loại sự cố hàng không phổ biến nhất trên toàn thế giới.