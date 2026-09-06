Tưởng lợi mà thành… hại con

Mỗi ngày, Bệnh viện Nhi Đồng 2 tiếp nhận từ 120-150 trẻ em đến khám các vấn đề về dinh dưỡng. Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thu Hậu, Trưởng Khoa Dinh dưỡng Bệnh viện Nhi Đồng 2, cảnh báo, có đến 70-80% phụ huynh thừa nhận đang tự ý bổ sung vi chất cho con mà chưa từng tham vấn bác sĩ.

Chính thói quen này đã khiến trẻ vô tình bị quá liều, chồng liều thuốc bổ. Chỉ đến khi con có biểu hiện bất thường, cha mẹ mới hoang mang đưa đi cấp cứu.

Điển hình là nam bệnh nhi tên P.Đ.H., 2 tháng tuổi, ngụ P. Xuân Hòa, đến khám do bứt rứt, quấy khóc, bỏ bú và tiêu chảy suốt 4 ngày.

Ban đầu, người mẹ lầm tưởng do mình ăn uống quá đà dịp lễ 2/9 nên ảnh hưởng sữa mẹ, từ đó khiến con bị rối loạn tiêu hóa. Gia đình tự mua men tiêu hóa cho bé uống nhưng không đỡ.

Bác sĩ Nguyễn Thu Hậu khám cho bé A. vì gia đình cho uống kẽm với liều gấp 3 bình thường. Ảnh: Thanh Huyền.

Khi bác sĩ gặng hỏi ngoài sữa mẹ, bé còn uống gì khác, người mẹ liền bày ra 3 chai vitamin. Chị kể ngày nào cũng cho bé H. uống đều đặn để tăng cường trí não.

Kiểm tra nhãn sản phẩm, bác sĩ Nguyễn Thu Hậu phát hiện trẻ bị bổ sung quá nhiều DHA. Bác sĩ nhấn mạnh: “Trong sữa mẹ đã có đủ DHA, bé lại đang bú mẹ hoàn toàn. Trẻ không sinh non, 2 tháng tuổi chưa cần bổ sung lượng DHA như thế”.

Thừa DHA nhẹ sẽ làm kích ứng thần kinh gây quấy khóc, rối loạn tiêu hóa. Nặng hơn, chất này làm giảm khả năng kết tập tiểu cầu, tăng nguy cơ xuất huyết.

Hoảng hốt vì sai lầm cho con uống chồng liều

Bé H. không phải trường hợp cá biệt. Chỉ trong buổi sáng ngày 4/9, bác sĩ Nguyễn Thu Hậu ghi nhận thêm hai bệnh nhi khác liên quan lạm dụng vi chất.

Trường hợp đầu tiên là bé trai N.X.A., 6 tháng tuổi, ngụ Phường Bình Quới, nhập viện do nôn ói và táo bón trên 5 ngày.

Qua thăm khám, bác sĩ thấy bụng bé chướng căng, cứng đờ. Người mẹ thừa nhận đã tự mua kẽm cho con uống liên tục 2 tuần với liều 20mg/ngày. Chị còn cho con uống kèm cả canxi, vitamin D3 và K2. Theo chị, uống vậy giúp con tăng cường chiều cao.

Bác sĩ Nguyễn Thu Hậu xác định bé A. bị uống kẽm gấp 3 lần liều bình thường. Hàm lượng kẽm quá cao đã ức chế, cạnh tranh hấp thu với Magie (khoáng chất giúp làm mềm phân và kích thích nhu động ruột), gây táo bón nặng.

Bụng chướng căng không tiêu hóa được nhưng phụ huynh vẫn ép ăn khiến cơ thể trẻ phản xạ nôn ói đẩy thức ăn ra ngoài.

Trường hợp tiếp theo là bé gái H.T.Y., 6 tuần tuổi, ngụ phường Sài Gòn, được người mẹ cho con uống cùng lúc 3 loại siro tăng chiều cao, siro ăn ngon, vitamin thông minh mà không đọc thành phần gốc.

Điều này khiến bé bị chồng liều vitamin D gấp 3 lần vì trong cả 3 sản phẩm trên đều có vitamin D. Sau 10 ngày uống liên tục, bé Y. bứt rứt, nôn ói liên miên mới được đưa đi khám.

Bác sĩ Hậu phân tích, nhóm vitamin tan trong dầu (A, D, E, K) khi dư thừa sẽ tích tụ tại mô mỡ, không thể tự đào thải qua nước tiểu như vitamin C, B. Nếu không kịp thời phát hiện, tích lũy lâu dài rất dễ gây ngộ độc hệ thống.

Bác sĩ nhận định, nhiều phụ huynh đang lo lắng thái quá và kỳ vọng sai lệch vào vitamin, thuốc bổ.

Thực tế, 50% cha mẹ đưa con đi khám chỉ để đòi xét nghiệm máu, xem thiếu chất gì nhằm tự mua bổ sung cho con.

Việc này hoàn toàn không cần thiết vì nhiều vi chất không hiển thị rõ qua nồng độ máu. Làm xét nghiệm vừa tốn kém, vừa gây hoang mang cho gia đình.

Cơ thể trẻ nhỏ rất nhạy cảm, phụ huynh cần tham vấn bác sĩ trước khi cho con dùng bất kỳ loại vitamin, hay thuốc bổ nào nhằm đảm bảo an toàn cho bé.