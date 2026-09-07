Đến 10h ngày 7/9, lực lượng chức năng TPHCM vẫn đang phong tỏa hiện trường vụ cháy khách sạn trên đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì để điều tra nguyên nhân.

Theo thông tin ban đầu, lực lượng chức năng cùng người dân đã kịp thời phối hợp giải cứu 26 nạn nhân. Tuy nhiên, vụ hỏa hoạn vẫn khiến 2 người tử vong.

Nạn nhân tử vong là 2 khách thuê phòng ở hai vị trí khác nhau, gồm anh N.T.N.H. (24 tuổi, ngụ phường Phú Định) và chị H.T.H. (20 tuổi, quê TP Huế).

Các nạn nhân được giải cứu ra ngoài. Ảnh: CACC

Tiếng đập cửa lúc sáng sớm

Khoảng 5h09 cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TPHCM nhận tin báo cháy tại khách sạn trên. Khách sạn có quy mô gồm 1 tầng trệt, 1 lửng, 4 lầu và sân thượng với tổng cộng 19 phòng, trong đó có 16 phòng cho thuê và 3 phòng ở gia đình.

Thời điểm ngọn lửa bùng phát, hầu hết người dân xung quanh vẫn còn đang ngủ.

Nhớ lại khoảnh khắc phát hiện hỏa hoạn, bà Nguyễn Hiền (56 tuổi, một người dân sống gần hiện trường) vẫn chưa hết bàng hoàng.

Bà Hiền cho biết, khi bà đang ở trong nhà thì nghe thấy tiếng la lớn cùng tiếng đập cửa dồn dập. Ban đầu, bà tưởng có trộm cướp nên chạy ra xem. Bà thấy cửa cuốn khách sạn vẫn đóng kín, người đi đường dừng lại rất đông nhưng không có công cụ để cạy cửa.

"Lúc này, khói đen đã bốc nghi ngút từ tầng dưới lên các tầng trên. Phía trên tòa nhà, nhiều người hoảng loạn tìm đường thoát hiểm. Trên sân thượng có khoảng mười mấy người chen chúc nhau, mặt mũi tràn ngập sợ hãi, liên tục ra hiệu kêu cứu", bà Hiền kể.

Theo bà Hiền, ở dưới đất, mọi người hô hoán, chỉ dẫn cách thoát nạn. Một số người mắc kẹt bên trong thả dây từ trên lầu xuống để đu ra ngoài tìm đường sống.

Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp cận hiện trường vụ cháy khách sạn. Ảnh: MH

Cứu người trong biển khói

Ngay khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 13 và khu vực 14 với tổng cộng 7 xe chữa cháy các loại cùng 48 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Các tổ trinh sát lập tức tiến vào công trình từ nhiều hướng như cầu thang bộ, lối thoát hiểm, ban công và mái nhà nhằm xác định điểm cháy, mật độ khói và vị trí các nạn nhân đang bị mắc kẹt.

Trong thời gian chờ lực lượng chuyên nghiệp, bà Hiền cùng nhiều người dân xung quanh đã chủ động hỗ trợ đập cửa trước, giúp một số nạn nhân thoát ra ngoài.

Bà Hiền trực tiếp dìu một nạn nhân bước ra trong tình trạng mặt mũi ám khói đen, run lẩy bẩy và thở khó. Bà đã kịp thời hỗ trợ nạn nhân lau rửa, uống nước trước khi xe cấp cứu tới.

Nhờ sự có mặt kịp thời của lực lượng PCCC và sự hỗ trợ nhiệt tình của người dân, 26 người mắc kẹt đã được hướng dẫn và giải cứu ra ngoài an toàn. Trong đó, 7 người được đưa đi kiểm tra sức khỏe.

Đến 5h17 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Những người kẹt bên trong khách sạn được giải cứu. Ảnh: CACC

Vụ hỏa hoạn khiến 2 người tử vong, diện tích cháy khoảng 12m2 trên tổng số 503m2 sàn. Cảnh sát đã ngăn không cho lửa cháy lan sang các nhà dân lân cận và bảo vệ được nhiều tài sản.

Từ sự cố đau lòng trên, cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH khuyến cáo các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú cần chủ động tắt các thiết bị điện không sử dụng, kiểm tra hệ thống dây dẫn và không để vật liệu dễ cháy gần nguồn nhiệt.

Đơn vị kinh doanh phải trang bị đầy đủ phương tiện PCCC, luôn giữ lối thoát nạn thông thoáng và tuyệt đối không khóa cửa buồng thang.

Khi xảy ra sự cố, người dân cần bình tĩnh báo động, gọi ngay số 114 hoặc qua ứng dụng Help114, dùng khăn ẩm che mũi miệng băng qua vùng khói và tuyệt đối không dùng thang máy, trốn trong nhà vệ sinh.