Theo tờ New York Times, ông Hunter Biden ngày 8/8 đã chia sẻ về tình trạng sức khỏe của cha mình, cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden, trong một cuộc phỏng vấn với đài BBC.

"Bệnh ung thư của cha tôi đã di căn tới xương và đang lan rộng, gây đau đớn dữ dội và khiến ông ấy suy nhược nghiêm trọng. Đây là điều rất buồn khi phải chứng kiến. Tôi ước gì ông có thể quở trách mình nhiều hơn, bởi tình hình thực sự không được tốt", ông Hunter cho biết.

Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: NYT

Tuy vậy, ông Hunter nhấn mạnh rằng cựu Tổng thống Mỹ vẫn quan tâm tới đất nước và sẵn sàng lên tiếng công khai về những vấn đề quan trọng. "Ông ấy vẫn sẽ ở ngoài đó, vẫn sẽ làm công việc của mình, bởi ông ấy tin tưởng vào đất nước này", ông Hunter nói.

Trong cuộc phỏng vấn, con trai cựu Tổng thống Mỹ cũng khẳng định vô cùng biết ơn đối với lệnh ân xá nhận được từ cha mình. "Tôi chỉ biết cảm ơn vì những gì ông ấy đã làm cho tôi. Lệnh ân xá đó rất dễ bị chỉ trích và mọi người có lý do chính đáng", ông Hunter chia sẻ.

Hiện Văn phòng của ông Joe Biden chưa đưa ra bình luận chính thức về cuộc phỏng vấn của ông Hunter.

Ông Biden được chuẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt vào tháng 5/2025, chưa đầy 4 tháng sau khi rời khỏi Nhà Trắng. Tới tháng 10/2025, người phát ngôn của ông cho biết cựu Tổng thống đang được điều trị bằng xạ trị và liệu pháp hormone. Việc điều trị ung thư đã khiến cuộc sống của ông Biden trở nên khá kín đáo, khi ông chủ yếu giao tiếp trong vòng tròn gồm người thân, bạn bè lâu năm và các trợ lý thân cận.

Theo kế hoạch dự kiến, ông Biden sẽ xuất bản một cuốn hồi ký có tựa đề "Promise Me, America" (Hãy hứa với tôi, nước Mỹ) vào ngày 17/11, tức sau cuộc bầu cử giữa kỳ.