Theo đài NPR và hãng tin RT, những thông tin liên quan tới các cuộc phỏng vấn sau này đã trở thành một phần của cuộc điều tra về việc ông Biden xử lý sai các tài liệu mật.

Bộ Tư pháp Mỹ dự định công bố các tài liệu trên cho Quốc hội và nhóm bảo thủ mang tên Quỹ Di sản.

Các luật sư của ông Biden cho biết đơn kiện đã được trình lên tòa án liên bang tại Washington vào ngày 26/5, với lập luận rằng việc tiết lộ sẽ xâm phạm quyền riêng tư của cựu tổng thống một cách không chính đáng. "Mọi người Mỹ, kể cả Phó Tổng thống đương nhiệm lẫn đã hết nhiệm kỳ đều có quyền riêng tư trong các cuộc trò chuyện cá nhân trong chính ngôi nhà của họ. Khi Bộ Tư pháp thu thập thông tin riêng tư đó thông qua một cuộc điều tra hình sự, bộ có trách nhiệm đặc biệt trong việc bảo vệ những thông tin này khỏi bị tiết lộ".

Theo tờ Daily Intelligencer, các tài liệu bao gồm 70 giờ ghi âm và bản ghi chép các cuộc trò chuyện giữa ông Biden và người chấp bút Mark Zwonitzer tại nhà riêng của ông vào năm 2016 và 2017.

Các bản ghi âm được Công tố viên đặc biệt Mỹ Robert Hur thu thập. Người này được bổ nhiệm để điều tra xem liệu ông Biden có lưu giữ trái phép các tài liệu mật tại nhà riêng sau khi giữ chức phó tổng thống dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama từ năm 2009 đến năm 2017 hay không. Hồi tháng 5, Quỹ Di sản đã đệ đơn kiện theo Đạo luật Tự do thông tin để yêu cầu được tiếp cận các hồ sơ.

Trong báo cáo được công bố năm 2024, Công tố viên đặc biệt Hur kết luận ông Biden đã “cố ý giữ lại và tiết lộ” các tài liệu mật, bao gồm các tài liệu liên quan đến chính sách quân sự ở Afghanistan, nhưng từ chối đề nghị truy tố hình sự đối với cựu tổng thống.