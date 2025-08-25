Ngày 25/8, Tỉnh ủy Cà Mau phối hợp với Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức hội thảo góp ý vào Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Cà Mau sau hợp nhất có không gian phát triển rộng lớn, với nhiều tiềm năng, lợi thế nổi trội, vị trí địa chính trị quan trọng, nhất là vị thế của tỉnh địa đầu cực Nam của Tổ quốc. Không chỉ là thủ phủ ngành tôm, công nghiệp chế biến thủy sản, năng lượng tái tạo, nông nghiệp sạch, tỉnh còn có thế mạnh phát triển du lịch sinh thái, du lịch tâm linh, truyền thống văn hóa, lịch sử…

Trung tâm hành chính tỉnh Cà Mau nhìn từ trên cao. Ảnh: Nguyễn Huế

Tỉnh xác định Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị to lớn, sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân mà còn là tiền đề để tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Trong 5 năm tới, Cà Mau định hướng xây dựng Đảng bộ tỉnh và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phấn đấu đến năm 2030 trở thành địa phương phát triển toàn diện, năng động, vững tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

Về chỉ tiêu kinh tế, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân 10-10,5%/năm, GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 trên 6.000 USD; tổng kim ngạch xuất khẩu khoảng 17 tỷ USD; ngân sách 5 năm khoảng 65.000 tỷ đồng.

Về xã hội, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1-1,5%/năm, người dân tham gia bảo hiểm y tế khoảng 98%, lao động qua đào tạo khoảng 80%, xây hơn 4.200 căn nhà ở xã hội…

Hội thảo ghi nhận 20 bài tham luận từ chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo, đại diện các cơ quan Trung ương, địa phương trong và ngoài tỉnh.

Đối với các chỉ tiêu, giải pháp và các nhiệm vụ trọng tâm được nêu trong dự thảo văn kiện, các đại biểu đề nghị quan tâm hoàn thiện, bổ sung; tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; có giải pháp nâng cao hơn nữa tỷ trọng kinh tế số trong GRDP, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân…

3 khâu đột phá chiến lược

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Quốc Việt tiếp thu các ý kiến góp ý rất tập trung, trách nhiệm, sâu sắc của các đại biểu trên nhiều phương diện - từ việc định hướng cho công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đến phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh...

Theo ông Việt, những nội dung đóng góp của các đại biểu sẽ giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo văn kiện toàn diện, có tầm nhìn chiến lược, là cơ sở rất quan trọng để triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ tới.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Trần Tuyên

Để thực hiện được điều này, Tỉnh ủy Cà Mau đề ra 3 khâu đột phá chiến lược.

Thứ nhất là đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và thi hành pháp luật, cụ thể hóa các quy định thuộc thẩm quyền trên tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”; tập trung xây dựng các chính sách thuận lợi để phát triển về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tư nhân.

Thứ hai là phát triển nguồn lực chất lượng, có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn mới; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, người đứng đầu thực sự có phẩm chất đạo đức, có uy tín, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung.

Thứ ba là tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, trong đó ưu tiên hạ tầng giao thông, sân bay, cảng biển, thủy lợi, hạ tầng khoa học; phát triển các dự án về năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến nông sản.