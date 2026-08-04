Bộ phận do Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp làm Trưởng bộ phận, vận hành theo nguyên tắc không làm phát sinh đầu mối, không tăng biên chế, qua đó tạo bước đột phá trong việc phát huy năng lực đội ngũ cán bộ chuyên trách và các chuyên gia, nhà khoa học.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ quyết định thành lập Bộ phận nghiên cứu chuyên đề trực thuộc Tỉnh uỷ. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Phú Thọ

Thành viên tham gia Bộ phận nghiên cứu chuyên đề do Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định. Văn phòng Tỉnh ủy là cơ quan thường trực của Bộ phận.

Bộ phận nghiên cứu chuyên đề được sử dụng con dấu của Tỉnh ủy để phục vụ công tác.

Thành viên Bộ phận nghiên cứu chuyên đề được đánh giá bằng sản phẩm, chất lượng tham mưu, tiến độ thực hiện nhiệm vụ, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và mức độ đáp ứng yêu cầu công tác; chịu trách nhiệm trước Bí thư Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và trước pháp luật về nội dung tham mưu, kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Theo quyết định, việc thành lập Bộ phận nghiên cứu chuyên đề góp phần đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ; đánh giá, bố trí, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ theo phân cấp quản lý; phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm thực tiễn của cán bộ thông qua nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Bộ phận có nhiệm vụ nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, tham mưu đề xuất; tăng cường năng lực dự báo, phát hiện vấn đề, tham mưu đề xuất giải pháp đối với các vấn đề phát sinh từ thực tiễn quản lý, điều hành và phát triển của tỉnh.

Về nguyên tắc hoạt động, Bộ phận tuân thủ Điều lệ Đảng, quy định của pháp luật, các quy định của Trung ương, Tỉnh ủy và quy chế hoạt động. Mỗi nhiệm vụ đều phải xác định rõ người chủ trì, đơn vị phối hợp, tiến độ thực hiện, sản phẩm đầu ra, yêu cầu bảo mật và trách nhiệm của từng cá nhân. Thành viên được đánh giá dựa trên chất lượng sản phẩm tham mưu, tiến độ thực hiện, tinh thần trách nhiệm và mức độ đáp ứng yêu cầu công việc.

Theo quy định, Bộ phận được tổ chức theo nguyên tắc không làm phát sinh đầu mối tổ chức, không tăng biên chế, đồng thời không thay thế chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan tham mưu, giúp việc hiện có; không thay thế chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc hiện hành.

Đoàn Bổng