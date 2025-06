Cùng cha tới Auschwitz (tựa gốc: The Boy Who Followed His Father into Auschwitz) của tác giả Jeremy Dronfield không chỉ là tác phẩm phi hư cấu đậm chất lịch sử, mà còn là bản anh hùng ca về tình phụ tử, lòng kiên cường và phẩm giá con người.