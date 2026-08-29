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Trận chung kết giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup lần thứ I năm 2026, là cuộc chạm trán giữa đội bóng Đak Đoa (Gia Lai) - đương kim vô địch giải bóng đá nữ DTTS tỉnh Gia Lai mở rộng và đại diện tỉnh chủ nhà Lục Yên (Lào Cai). 
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Các khán đài SVĐ Nghĩa Lộ trật kín khán giả.
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Khoảng 1,5 vạn CĐV tới sân cổ vũ hai đội.
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Số lượng khán giả ở giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam thậm chí còn đông hơn cả V-League.
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Trận chung kết như một ngày hội.
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Khán giả ngồi kín trên các khán đài, tràn cả xuống sân xem hai đội thi đấu.
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Trận chung kết diễn ra rất hấp dẫn.
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Hai đội cống hiến trên sân với nhiều pha bóng hay, đẹp mắt.
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Trận chung kết VTV Cup 2026 giữa Lục Yên và Đak Đoa diễn ra hấp dẫn, kịch tính với nhiều tình huống nguy hiểm được tạo ra về phía khung thành hai đội.
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Các thiếu nữ dân tộc mặc váy, áo truyền thống, sút bóng như những cầu thủ chuyên nghiệp.
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CĐV đội chủ nhà cổ vũ hết mình suốt 50 phút của trận chung kết.
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Trận chung kết VTV Cup 2026 khép lại với chiến thắng 2-1 đầy cảm xúc dành cho Lục Yên.

Ảnh: VTV5

Video các CĐV cổ vũ trận chung kết (nguồn VTV5):