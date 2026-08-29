Ảnh: VTV5
Video các CĐV cổ vũ trận chung kết (nguồn VTV5):
U20 Việt Nam rơi vào bảng đấu đầy thử thách tại vòng loại U20 châu Á 2027 khi chạm trán Iran, Triều Tiên và Palestine. Đội bóng trẻ đặt mục tiêu giành vé đi tiếp trên sân nhà.
HLV Kim Sang Sik cho biết, tuyển Việt Nam sẽ phải có sự điều chỉnh ở hàng phòng ngự trước cuộc tái đấu Thái Lan ở FIFA ASEAN Cup 2026.
Tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup, nhưng xét về tính hiệu quả thì lại thua kém 2 năm trước, bất kể HLV Kim Sang Sik sở hữu đội hình mạnh hơn.