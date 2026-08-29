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Video các CĐV cổ vũ trận chung kết (nguồn VTV5):
Khoảng 1,5 vạn khán giả cổ vũ cuồng nhiệt trong trận chung kết giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam giữa Đak Đoa (Gia Lai) và Lục Yên (Lào Cai).
U20 Việt Nam rơi vào bảng đấu đầy thử thách tại vòng loại U20 châu Á 2027 khi chạm trán Iran, Triều Tiên và Palestine. Đội bóng trẻ đặt mục tiêu giành vé đi tiếp trên sân nhà.
HLV Kim Sang Sik cho biết, tuyển Việt Nam sẽ phải có sự điều chỉnh ở hàng phòng ngự trước cuộc tái đấu Thái Lan ở FIFA ASEAN Cup 2026.