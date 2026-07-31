Tập đoàn TKV triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tháng 7/2026 trong bối cảnh có những thuận lợi, khó khăn cơ bản. Tình hình kinh tế, chính trị thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp do tác động của cuộc xung đột tại Trung Đông. Trong nước, mục tiêu tăng trưởng trên 10% năm 2026 cùng các yêu cầu, nhiệm vụ mới theo chỉ đạo của Chính phủ đặt ra yêu cầu cao đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, trong đó có TKV.

Bên cạnh đó, những vướng mắc trong phân cấp thủ tục hành chính, quy hoạch khoáng sản và năng lượng tiếp tục ảnh hưởng đến công tác cấp phép, triển khai đầu tư các dự án, đặc biệt trong lĩnh vực khoáng sản. Đầu tháng 7, bão và mưa lớn tại Quảng Ninh cũng tác động trực tiếp đến hoạt động khai thác than của nhiều đơn vị trong Tập đoàn.

Các đơn vị trong toàn Tập đoàn đã thực hiện nghiêm kỷ luật điều hành, chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp sản xuất, nhờ đó các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 7 cơ bản hoàn thành kế hoạch, hiệu quả sản xuất kinh doanh được bảo đảm, lợi nhuận hợp nhất vượt kế hoạch.

Cụ thể: Than nguyên khai sản xuất ước đạt 2,793 triệu tấn, bằng 103,0% kế hoạch; lũy kế 7 tháng đạt 22,391 triệu tấn. Than thành phẩm sản xuất ước đạt 3,255 triệu tấn, bằng 101,7% kế hoạch; lũy kế 7 tháng đạt 22,986 triệu tấn. Tiêu thụ than ước đạt 4,03 triệu tấn; lũy kế 7 tháng đạt 31,555 triệu tấn. Than cấp cho hộ điện đạt 3,308 triệu tấn; lũy kế 7 tháng ước đạt 26,092 triệu tấn…

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị khoáng sản cơ bản ổn định, giá kim loại màu trên thị trường duy trì thuận lợi. Trong đó, sản xuất alumin quy đổi ước đạt 111,0 nghìn tấn, bằng 104,7% kế hoạch; lũy kế 7 tháng đạt 815,9 nghìn tấn. Tiêu thụ Alumina đạt 140,2 nghìn tấn, bằng 121,8% kế hoạch; lũy kế 7 tháng đạt 752,24 nghìn tấn.

Sản xuất tinh quặng đồng đạt 10.684 tấn, bằng 100,3% kế hoạch tháng, lũy kế 7 tháng dự kiến đạt 67.790 tấn; tiêu thụ 3.300 tấn, bằng 117,9% kế hoạch, lũy kế 7 tháng dự kiến đạt 20.944 tấn. Đồng tấm sản xuất ước đạt 1.595 tấn, lũy kế 7 tháng đạt 16.627 tấn; tiêu thụ đạt 2.200 tấn, lũy kế 7 tháng đạt 16.994 tấn. Sản xuất kẽm thỏi ước đạt 600 tấn, lũy kế 7 tháng đạt 5.259 tấn. Phôi thép sản xuất tháng 7 đạt 16.346 tấn, bằng 83,4% kế hoạch tháng. Luỹ kế 7 tháng đạt 88,984 tấn bằng 53,9% kế hoạch năm.

Mặc dù 1 số tổ máy tại các nhà máy điện của TKV phải dừng sửa chữa khắc phục sự cố trong tháng 7, tuy nhiên, các đơn vị đã tối ưu phương thức chào giá, kiểm soát điện tự dùng và suất tiêu hao nhiệt. Kết quả, sản lượng điện sản xuất tháng 7 ước đạt 816 triệu kWh, lũy kế 7 tháng đầu năm ước đạt 6.582 triệu kWh.

Sản xuất thuốc nổ tháng 7 ước đạt 4.500 tấn; lũy kế 7 tháng đạt 41.074 tấn. Cung ứng thuốc nổ đạt 7.000 tấn; lũy kế kế 7 tháng đạt 57.089 tấn. Amon nitrat sản xuất tháng 7 đạt 18.000 tấn, hoàn thành kế hoạch tháng; lũy kế 7 tháng đạt 110.469 tấn; Tiêu thụ 12.600 tấn, lũy kế 7 tháng đạt 111.030 tấn…

Đồng thời, trong tháng 7/2026, Tập đoàn tiếp tục triển khai nghiêm các giải pháp, biện pháp an toàn - VSLĐ đảm bảo các quy định, công tác môi trường toàn TKV đảm bảo các quy định và mục tiêu đề ra, không có sự cố môi trường. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được Tập đoàn và các đơn vị quan tâm triển khai thực hiện. Kinh phí cho công tác an sinh xã hội tháng 7 dự kiến khoảng 54,64 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng đầu năm dự kiến khoảng 152,5 tỷ đồng. Trong đó, chi an sinh xã hội cho các địa phương, tổ chức ngoài Tập đoàn khoảng 117 tỷ đồng.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của TKV cơ bản ổn định, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Tiền lương bình quân tháng 7 ước đạt 19,96 triệu đồng/người/tháng, bằng 101,2% kế hoạch tháng và bằng 106,8% kế hoạch năm; trong đó khối sản xuất than đạt khoảng 20,6 triệu đồng/người/tháng. Việc làm, chế độ chính sách và phúc lợi của người lao động cơ bản được bảo đảm.

Doanh thu tổng số toàn Tập đoàn ước đạt 14.766 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng ước đạt 109.297 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế tháng 7 ước đạt 507 tỷ đồng, bằng 144,9% kế hoạch tháng; lũy kế 7 tháng ước đạt 3.567 tỷ đồng. Nộp ngân sách Nhà nước tháng 7 ước đạt 2.072 tỷ đồng, bằng 112,0% kế hoạch tháng. Lũy kế 7 tháng ước đạt 16.903 tỷ đồng.

Dự báo trong tháng 8/2026, tình hình địa chính trị thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp; giá dầu, cước vận tải, tỷ giá và giá nhiều loại vật tư đầu vào biến động khó lường. Thời tiết bước vào cao điểm mùa mưa bão sẽ làm tăng huy động thủy điện, giảm huy động nhiệt điện. Cùng với việc nhiều tổ máy nhiệt điện thực hiện sửa chữa định kỳ, nhu cầu than cho điện và sản lượng điện của TKV dự báo giảm so với tháng 7.

Tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026 theo chỉ đạo của Chính phủ; đồng thời phải đảm bảo hiệu quả kinh doanh và thu nhập cho người lao động trong bối cảnh chịu tác động mạnh do giá nhiên liệu, vật tư đầu vào tăng cao, làm tăng chi phí sản xuất của Tập đoàn và các đơn vị. TKV thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 8 với một số chỉ tiêu chính: Than nguyên khai sản xuất 2,660 triệu tấn. Than thành phẩm sản xuất tổng số 3,139 triệu tấn. Kế hoạch tiêu thụ 3,810 triệu tấn than, than cung cấp cho sản xuất điện khoảng 2,938 triệu tấn...

Sản xuất 115 nghìn tấn alumin quy đổi; tiêu thụ dự kiến 121,84 nghìn tấn. Sản xuất 9.100 tấn tinh quặng đồng; tiêu thụ 2.600 tấn. Sản suất kẽm thỏi 720 tấn; tiêu thụ 870 tấn. Dự kiến sản xuất đồng tấm 2.845 tấn; tiêu thụ 2.400 tấn. Sản xuất phôi thép 17.400 tấn, tiêu thụ 12.000 tấn. Kế hoạch sản xuất 684,6 triệu kWh trong tháng 8/2026; sản xuất 4.500 tấn thuốc nổ, cung ứng 7.000 tấn. Nhà máy Nitrat amon dừng sản xuất theo kế hoạch bảo dưỡng…

Doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn tháng 8/2026 dự kiến đạt 13.805 tỷ đồng.

(Nguồn: TKV)