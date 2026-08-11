Tổ công tác bắt chó thả rông của UBND phường Hai Bà Trưng thường xuyên tuần tra tại Công viên Thống Nhất, vườn hoa Pasteur và nhiều tuyến đường trên địa bàn, tập trung xử lý các trường hợp để chó thả rông, không đeo rọ mõm, không có dây xích hoặc không có người dắt tại nơi công cộng.

Tại vườn hoa Pasteur, tổ công tác phát hiện một người đưa 2 con chó vào khu vực công cộng nhưng không đeo rọ mõm, không có dây xích. Thấy lực lượng chức năng, người này định đưa cả 2 con chó lên xe máy rời đi.

Tổ công tác đã kiểm tra, lập biên bản và đưa 2 con chó về trụ sở UBND phường để xử lý theo quy định.

Lực lượng chức năng làm việc với chủ vật nuôi vi phạm.

Tại Công viên Thống Nhất, tổ công tác phát hiện một phụ nữ dắt theo cả đàn chó vào công viên nhưng không sử dụng dây xích, rọ mõm. Lực lượng chức năng ghi nhận thông tin chủ vật nuôi để tiếp tục xử lý theo quy định.

Liên tục thay đổi giờ tuần tra

Ông Thân Trọng Huyên, thành viên tổ công tác bắt chó thả rông của phường Hai Bà Trưng, cho biết phần lớn người dân trên địa bàn đã chấp hành quy định khi đưa vật nuôi đến nơi công cộng. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp vi phạm, gây khó khăn cho lực lượng chức năng.

"Một số người thấy lực lượng chức năng xuất hiện nên thông báo cho nhau đưa chó về, tránh bị xử phạt", ông Huyên nói.

Theo ông Huyên, tổ công tác tổ chức tuần tra, xử lý chó thả rông, không đeo rọ mõm 4-5 lần mỗi tuần. Để nâng cao hiệu quả, lực lượng không hoạt động theo giờ cố định mà thường xuyên thay đổi thời gian tuần tra. Các thành viên được phân công chốt ở hai đầu khu vực để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm.

Ngoài các công viên, vườn hoa, trong quá trình tuần tra trên đường, lực lượng chức năng cũng phát hiện một số hộ dân để chó chạy rông, không đeo rọ mõm và tiến hành bắt giữ.

Chó thả rông, không đeo rọ mõm bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Theo UBND phường Hai Bà Trưng, chó bị bắt giữ sẽ được lưu giữ trong 48 giờ. Trong thời gian này, phường thông báo trường hợp vi phạm trên hệ thống loa truyền thanh, trang thông tin điện tử và các kênh Zalo của phường, tổ dân phố để chủ vật nuôi đến nhận.

Sau 48 giờ kể từ thời điểm bắt giữ, nếu không có người đến nhận, UBND phường sẽ xử lý số chó thả rông, chó vô chủ theo quy định.

Chủ vật nuôi đến nhận chó phải nộp phạt từ 1-2 triệu đồng đối với hành vi không đeo rọ mõm hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng.