Tô Diệp Hà gợi cảm hút mắt, hé lộ lấn sân điện ảnh

Vietnam International Fashion Week 2026 khởi động từ ngày 18 đến 21/6 tại TPHCM với sự góp mặt của hàng loạt nhà thiết kế, người mẫu, hoa hậu và nghệ sĩ nổi tiếng.

Tô Diệp Hà sải bước trên thảm đỏ tuần lễ thời trang.

Tô Diệp Hà là 1 trong những người đẹp gây chú ý khi xuất hiện trên thảm đỏ sự kiện. Người đẹp diện chiếc váy cổ yếm khoe lưng trần nuột nà và đôi chân thon dài.

Đây là thiết kế mang đậm tinh thần mùa hè đặc trưng của nhà thiết kế (NTK) Adrian Anh Tuấn với những chi tiết đính kết thủ công tỉ mỉ hình vỏ sò, sao biển, ngọc trai… Những chi tiết tua rua chuyển động giúp người đẹp thêm phần uyển chuyển trong từng bước đi.

Người đẹp diện váy với các chi tiết vỏ sò, sao biển...

Tô Diệp Hà còn khéo léo phối bông tai bản to và giày cao gót thanh mảnh cùng tông tạo nên điểm nhấn và sự đồng điệu cho trang phục.

Giữa dàn người đẹp, Tô Diệp Hà nhận được nhiều lời khen vì gu thời trang tinh tế, thể hiện sự quyến rũ và thanh lịch.

Tô Diệp Hà chia sẻ, ý thức bản thân là người của công chúng, hay xuất hiện ở các sự kiện, cô luôn cố gắng dành thời gian tập luyện và giữ chế độ ăn uống hợp lý để duy trì vóc dáng.

Tô Diệp Hà lấn sân điện ảnh.

Nhiều năm nay, cô chú trọng chế độ ăn uống thực dưỡng, ngủ nghỉ khoa học, chăm sóc da bằng mỹ phẩm thuần thiên nhiên và tập gym, nhất là bài tập siết bụng, hông. Người đẹp cố gắng hình thành thói quen tập thể dục từ tuổi đôi mươi với khoảng 4 - 6 buổi tập một tuần.

Thời gian qua, hoa hậu Tô Diệp Hà hoạt động nghệ thuật tích cực. Người đẹp bày tỏ niềm vui lớn nhất hiện tại là được làm việc. Cô tự nhủ luôn cố gắng để hoàn thiện bản thân từng ngày, xứng đáng với tình cảm và sự kỳ vọng khán giả dành cho mình.

Ngoài tham gia các sự kiện giải trí, show thời trang, người đẹp còn thử sức với lĩnh vực điện ảnh khi góp mặt trong bộ phim Chị chị em em 3 sẽ ra rạp vào cuối năm nay. Diễn xuất cũng là định hướng mới của Tô Diệp Hà trong chặng đường sắp tới, mong muốn thử thách bản thân, vừa có thêm trải nghiệm.

Hồ Ngọc Hà tình tứ sánh vai Kim Lý trong sự kiện quốc tế

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà và ông xã - diễn viên Kim Lý vừa dự sự kiện tại Singapore. Vợ chồng cô đến đảo quốc sư tử trước đó một ngày để dành thời gian nghỉ ngơi, tận hưởng không gian riêng tư.

Cặp đôi diện trang sức đắt đỏ, nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông.

Hồ Ngọc Hà xuất hiện sang trọng cùng trang sức và đồng hồ cao cấp. Chiếc vòng cổ cô mang trị giá hơn 16 tỷ đồng được đính kết tinh xảo với các viên đá quý, kim cương. Bên cạnh đó, cô cũng đeo chiếc vòng tay giá hơn 5 tỷ đồng, đính đầy kim cương.

Hà Hồ diện trang sức hơn 20 tỷ dự sự kiện.

Hồ Ngọc Hà diện váy hàng hiệu với chi tiết đính kết toàn bộ hoa 3D nổi. Sánh bước cùng Hồ Ngọc Hà, Kim Lý mang đến vẻ lịch lãm qua chiếc đồng hồ giá hơn 3,5 tỷ đồng.

Sự kiện có sự góp mặt của người bạn quen thuộc với Hồ Ngọc Hà là Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới người Philippines Pia Wurtzbach, ngôi sao Thái Lan Orm Kornnaphat - nữ diễn viên từng sang Việt Nam và được khán giả yêu mến... cùng các nghệ sĩ khác.

Hồ Ngọc Hà và hoa hậu Pia Wurtzbach (bìa phải) giữ quan hệ thân thiết sau các buổi gặp gỡ.

Khoảnh khắc Hồ Ngọc Hà vui vẻ kéo Pia vào chụp ảnh cùng đã viral trên mạng xã hội, cho thấy sự thân thiết của họ sau nhiều lần cùng dự sự kiện ở các quốc gia trên thế giới trong những năm qua.

Ngay sau sự kiện, vợ chồng Hồ Ngọc Hà - Kim Lý còn tham gia một vài hoạt động tại Singapore trong ngày 19/6 rồi trở về Việt Nam tiếp tục chuỗi công việc.

Hà Hồ - Kim Lý du lịch "chữa lành" tại Yên Tử

Ảnh, clip: NVCC