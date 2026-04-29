Tô Diệp Hà thướt tha áo dài dịp lễ

Tô Diệp Hà vừa có chuyến tham quan Bảo tàng TPHCM. Dịp này, người đẹp thực hiện bộ ảnh áo dài như một cách lưu giữ kỷ niệm trong dịp đại lễ.

Tô Diệp Hà.

Tô Diệp Hà đặc biệt yêu thích tà áo dài Việt vì đây không chỉ là một trang phục truyền thống mà còn là biểu tượng đẹp của văn hóa dân tộc.

Mỗi dịp phù hợp, cô đều diện chúng xuất hiện trước mọi người. Người đẹp quan niệm lan tỏa nét đẹp văn hóa cũng là một cách thể hiện lòng yêu nước.

Người đẹp diện áo dài đỏ rực, hòa vào không khí tươi vui dịp đại lễ.

Tô Diệp Hà diện áo dài đỏ phom dáng truyền thống. Sắc đỏ của áo khiến cô liên tưởng ngay đến màu cờ Tổ quốc, phù hợp với không khí ngày lễ. Người đẹp tiết chế phụ kiện, để tóc suôn dài, trang điểm nhẹ nhàng, tôn sắc vóc lẫn thần thái rạng rỡ.

Bảo tàng TPHCM - địa điểm Tô Diệp Hà chọn tham quan và chụp ảnh cũng mang nhiều ý nghĩa, bởi đó là nơi lưu giữ nhiều giá trị lịch sử.

"Khi đứng ở đây trong tà áo dài, tôi có cảm giác như đang được gợi nhắc về những ký ức, câu chuyện và niềm tự hào của dân tộc", Tô Diệp Hà kể.

Tô Diệp Hà ngắm nhìn các hiện vật trong bảo tàng.

Dịp lễ năm nay, Tô Diệp Hà dành thời gian nghỉ ngơi và quây quần bên gia đình. Cô xem đây là dịp để tái tạo năng lượng, cân bằng cuộc sống để chuẩn bị cho lịch trình nửa cuối năm.

"Khi lòng mình an yên, bản thân sẽ có nhiều năng lượng tích cực để hoàn thành công việc một cách trơn tru”, người đẹp nói.

Sau kỳ nghỉ lễ, Tô Diệp Hà sẽ trở lại với các lịch trình nghệ thuật. Người đẹp bày tỏ niềm vui lớn nhất hiện tại là được làm việc. Cô tự nhủ luôn cố gắng để hoàn thiện bản thân từng ngày, xứng đáng với tình cảm và sự kỳ vọng khán giả dành cho mình.

Hoa hậu Phương Oanh, Yến Nhi là "Nàng thơ" của NTK Việt Hùng

Dấu ấn Chăm Pa là tên gọi bộ sưu tập áo dài mới của nhà thiết kế (NTK) Việt Hùng vừa được giới thiệu đến công chúng.

Hoa hậu Phương Oanh (phải), Yến Nhi là nàng thơ của nhà thiết kế Việt Hùng trong bộ sưu tập mới.

Bộ sưu tập được anh lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của văn hóa Chăm Pa. Những yếu tố đặc trưng từ họa tiết đến màu sắc của nền văn minh cổ được đưa vào trang phục truyền thống, tạo nên sự giao thoa giữa lịch sử, văn hóa và thời trang đương đại.

NTK mời Miss Grand Vietnam 2025 Yến Nhi, Miss World Vietnam 2025 Phan Phương Oanh làm "nàng thơ" trình diễn bộ sưu tập, bên cạnh các gương mặt như: Cha con ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, á hậu Ánh Vương, Uyên Phương, Ngọc Trang...

Hoa hậu Yến Nhi, Phương Oanh hóa 'nàng thơ' trong các tà áo dài đậm hơi thở Chăm Pa.

Việt Hùng kể rằng anh lớn lên cùng nhiều câu chuyện về nền văn minh Chăm Pa. Những địa danh như Mỹ Sơn, Đồng Dương, Trà Kiệu, Tháp Mẫm… từ chỗ xa lạ dần trở nên quen thuộc trong ký ức.

Việt Hùng ứng dụng phom dáng áo dài truyền thống, cách điệu ở phần cổ áo, tay áo và tà áo tạo điểm nhấn.

Anh chọn các gam màu gợi nhớ tháp Chăm như: Đỏ gạch, vàng đất, nâu sẫm và xanh ngọc… Những tông màu này được pha trộn khéo léo, thể hiện được nét cổ điển nhưng vẫn sang trọng.

Với NTK, Dấu ấn Chăm Pa không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà còn là những mảnh ký ức của bao lần đến và trải nghiệm.

NTK Việt Hùng, cha con ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và 2 nàng hậu.

"Bộ sưu tập như món quà tôi mến tặng những người con Đà Nẵng và cả những người bạn mang sứ mệnh nâng niu, gìn giữ, bảo tồn tà áo Việt.

Tôi cũng kính dâng tặng mẹ - người đã rót vào tôi những câu chữ và câu chuyện lịch sử như thức giấc qua chất giọng miền trung đậm vị”, nhà thiết kế cho biết.

Hoa hậu Phương Oanh trình diễn áo dài của NTK Việt Hùng

