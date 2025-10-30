Chiều 30/10, tại phiên tòa xét xử vụ đánh bạc tại khách sạn Pullman, HĐXX dành thời gian thẩm vấn các bị cáo phạm tội Đánh bạc.

Trình bày trước tòa, nhiều đại gia dùng số tiền lớn để chơi đánh bạc tại King Club cho hay, là doanh nhân, khi tiếp khách, bàn công việc với đối tác ở khách sạn Pullman, họ thấy ở đây có King Club nên tò mò vào chơi thử. Sau vài lần chơi, họ bị nghiện và chơi thua lại muốn gỡ. Số tiền dùng để đánh bạc đều là tiền tích lũy, tiết kiệm và thu được từ việc kinh doanh trong nhiều năm của các bị cáo.

Theo cáo buộc, tháng 6/2022, ông Ngô Ngọc Đức (nguyên Bí thư Thành ủy Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cũ) mở thẻ tại King Club với tên “Mr Lucky one”. Từ tháng 2-6/2024, bị cáo Ngô Ngọc Đức đánh bạc 74 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat với tổng số tiền hơn 4,2 triệu USD (khoảng 110 tỷ đồng). Lần chơi nhiều nhất là hơn 229.000 USD (khoảng 6 tỷ đồng).

Trả lời thẩm vấn tại tòa, ông Đức trình bày: Năm 2022, bị cáo được cử đi học tại Hà Nội. Khi đó, bị cáo được mời uống cà phê tại sảnh khách sạn Pullman. Ngồi uống cà phê, thấy nhiều người ra vào King Club chơi đánh bạc nên ông cũng tò mò vào chơi thử.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: CTV

Vì bị cáo ở xa nên sau lần đi học ở Hà Nội, bị cáo chỉ đến King Club để chơi vào cuối tuần. Sau này, khi về hưu, có nhiều thời gian, ông Đức đến khách sạn Pullman để đánh bạc thường xuyên hơn và chủ yếu chơi Slot và Roulette.

Theo lời khai của ông Ngô Ngọc Đức, có lần bị cáo mang theo 200.000 USD (hơn 5 tỷ đồng) để đến đánh bạc tại khách sạn Pullman. “Bị cáo đánh bạc và bị thua. Thời gian đầu, trong túi có 50-70 triệu thì bị cáo đến King Club để đánh bạc. Sau đó hết tiền thì bị cáo vay tiền để đánh bạc”, ông Đức khai.

Vẫn theo lời khai của ông Ngô Ngọc Đức, bị cáo có lúc vay tiền bạn bè, cũng có khi "vay nóng" của người cùng chơi đánh bạc tại King Club. Sau khi làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo ý thức được hành vi của mình là sai trái, đã khắc phục số tiền 50 triệu đồng.

Các đại gia tò mò "sa chân" vào đánh bạc tại King Club

Theo cáo buộc, ngày 29/7/2020, bị cáo Vũ Phong mở thẻ đánh bạc tại King Club với tên “Mr Tom”. Từ 4/2-10/6/2024, đại gia này đã đánh bạc 100 lần bằng hình thức đặt cược chơi trò chơi điện tử có thưởng Slot, Baccarat.

Tổng số tiền mà ông Phong đã “nướng” vào sòng bài ở khách sạn Pullman được xác định là hơn 10 triệu USD (hơn 257 tỷ đồng). Trong đó, lần chơi nhiều nhất, ông Phong đã bỏ ra hơn 479 nghìn USD (hơn 11 tỷ đồng) để đánh bạc. Cơ quan điều tra xác định, ông Phong thua hơn 1,4 triệu USD (hơn 34 tỷ đồng).

Tại tòa, ông Phong thừa nhận, lần đầu tiên bị cáo đánh bạc tại khách sạn Pullman là sau lần tiếp khách tại đó nên biết ở đây có King Club. Bị cáo không nhớ đã đánh bạc bao nhiêu lần và hơi ngạc nhiên về số tiền đánh bạc bị cáo buộc.

Trả lời về nguồn tiền dùng để đánh bạc, ông Phong cho biết, đó là số tiền mà bị cáo đã tích lũy trong nhiều năm.

Trong vụ án này, bị cáo Vũ Thị Tuyết Mai (doanh nhân) bị xác định được King Club mở thẻ chơi trò chơi điện tử có thưởng với tên “Mrs Joana” vào tháng 2/2022. Từ 6/2-22/6/2024, nữ đại gia này đã đánh bạc 67 lần bằng hình thức đặt cược chơi trò chơi điện tử có thưởng Roulette, Baccarat, với tổng số tiền đánh bạc là hơn 9,7 triệu USD (hơn 235 tỷ đồng).

Bà Mai khai, trong một lần đến khách sạn Pullman uống cà phê, bà thấy có người đánh bạc tại King Club nên cũng tham gia chơi. Trước câu hỏi của HĐXX về cáo buộc có lần bị cáo đánh bạc với số tiền 14 tỷ đồng, bà Mai trả lời: “Không, tôi không mang nhiều tiền đến thế”.

HĐXX đặt câu hỏi cho bà Mai: “Số tiền mà cơ quan điều tra quy kết bị cáo đánh bạc có đúng không”, bị cáo đáp: “Dạ, chắc đúng ạ”.

Bị cáo Bùi Văn Long bị xác định đã mở thẻ đánh bạc tại King Club với tên “Mr Cooper” vào tháng 9/2022. Từ tháng 2-6/2024, ông Long đã đánh bạc 91 lần bằng hình thức chơi Slot với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc hơn 2,1 triệu USD, lần chơi nhiều nhất là hơn 70 nghìn USD (hơn 1,7 tỷ đồng), lần chơi ít nhất là 1.863 USD (hơn 44 triệu đồng), thua hơn 99 nghìn USD (hơn 2,3 tỷ đồng).

Trả lời thẩm vấn tại tòa, ông Long trình bày, bị cáo vốn định cư ở nước ngoài, thời điểm dịch Covid-19 xảy ra, bị cáo tránh dịch tại khách sạn Pullman, thời gian rảnh bị cáo xuống King Club chơi đánh bạc.