Trang Politico đưa tin, Tòa Phúc thẩm Liên bang Mỹ hôm 29/8 phán quyết, những luật mà Tổng thống Donald Trump viện dẫn khi ban hành các mức thuế quan cao ngất ngưởng với các đối tác thương mại của Mỹ “về thực chất không trao cho ông ấy quyền áp những mức thuế đó”.

Ông Trump khi công bố các mức thuế quan đầu tháng 4. Ảnh: Nhà Trắng

“Chúng tôi kết luận, Quốc hội Mỹ không trao cho tổng thống quyền hạn lớn để áp đặt thuế quan như những gì ông Donald Trump đã áp dụng trong các sắc lệnh hành pháp”, trích phán quyết của Tòa Phúc thẩm Liên bang Mỹ. Tòa đồng thời tuyên bố vô hiệu hóa các mức thuế quan do ông Trump áp lên Trung Quốc, Canada và Mexico.

Dự kiến, phán quyết trên của Tòa Phúc thẩm Liên bang Mỹ sẽ có hiệu lực từ ngày 14/10, nhằm cho phép chính quyền Trump có thời gian kháng cáo.

Trong tuyên bố trên mạng Truth Social cùng ngày, Tổng thống Trump nhấn mạnh: “Tất cả các mức thuế quan vẫn có hiệu lực… Nếu tất cả các mức thuế đó bị dẹp bỏ, đây sẽ là một thảm họa toàn diện cho cả đất nước. Điều đó sẽ khiến chúng ta trở nên yếu kém về mặt tài chính. Mỹ sẽ không còn nương tay cho những khoản thâm hụt thương mại khổng lồ cùng những mức thuế quan và rào cản thương mại phi thuế quan bất công do nhiều quốc gia khác áp đặt”.