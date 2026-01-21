Dòng tiền quay lại phân khúc đất nền

Theo dữ liệu Bộ Xây dựng, trong quý IV/2025 cả nước có khoảng 151.382 giao dịch bất động sản, tăng 10% so với quý III và tăng tới 35% so với cùng kỳ năm 2024. Đáng chú ý, đất nền tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt với 113.517 giao dịch thành công, phản ánh xu hướng dòng tiền quay trở lại các sản phẩm có khả năng tích lũy giá trị dài hạn. Đây cũng là phân khúc ít chịu áp lực từ chi phí vận hành, phù hợp với tâm lý phòng thủ của nhà đầu tư trong giai đoạn thị trường biến động.

Các số liệu này dự báo năm 2026 sẽ là giai đoạn sàng lọc rõ nét của thị trường bất động sản. Chỉ những sản phẩm đáp ứng đồng thời ba yếu tố: pháp lý an toàn, nhu cầu thực và khả năng tạo dòng tiền bền vững mới duy trì được thanh khoản. Ngược lại, hoạt động đầu cơ ngắn hạn tiếp tục thu hẹp, nhường chỗ cho chiến lược đầu tư trung - dài hạn, thận trọng hơn về dòng tiền.

Hơn 1.000 khách mời tham dự lễ giới thiệu dự án The Link City ngày 17/1/2026. Ảnh: Kim Oanh Land

Trong bối cảnh đó, các dự án đất nền có mức giá còn “mềm” tại những khu vực được hưởng lợi trực tiếp từ hạ tầng đang hoàn thiện nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư.

Tại Đồng Nai, The Link City là một trong những dự án thu hút sự quan tâm khi lễ giới thiệu dự án ghi nhận khoảng 1.000 khách mời tham dự.

Hạ tầng trở thành yếu tố “hút” dòng tiền

Tọa lạc tại trung tâm hành chính Dầu Giây, giao điểm giữa Quốc lộ 1A và Quốc lộ 20 - The Link City toạ lạc nơi cửa ngõ giao thương quan trọng của toàn vùng Đông Nam Bộ. Dự án hưởng lợi từ hệ thống tiện ích hiện hữu như trung tâm hành chính Dầu Giây, chợ đầu mối, trung tâm nông sản - thực phẩm quy mô 50ha, bệnh viện đa khoa và mạng lưới trường học các cấp và hàng chục khu công nghiệp bao quanh.

Quan trọng hơn, dự án hưởng lợi trực tiếp từ mạng lưới hạ tầng liên vùng đang được đẩy nhanh tiến độ, gồm cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Dầu Giây - Phan Thiết, Dầu Giây - Liên Khươngvà Vành đai 4 TP.HCM. Các trục giao thông này không chỉ rút ngắn thời gian kết nối về TP.HCM và sân bay quốc tế Long Thành, mà còn mở rộng không gian phát triển cho toàn bộ khu vực Dầu Giây.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, giai đoạn 2026 - 2027 sẽ là thời điểm khu vực hoàn thiện các tuyến hạ tầng xương sống và hình thành rõ nét các phân khu chức năng của đô thị vệ tinh sân bay Long Thành. Giai đoạn 2028 - 2030 được xem là chu kỳ tăng trưởng tiếp theo, khi The Link City đi vận hành ổn định với một đô thị quy mô, hưởng lợi từ làn sóng dịch chuyển giao thương - kinh tế - dân cư từ vùng không gian mở rộng của sân bay Long Thành.

Phối cảnh trung tâm thương mại quy mô 2,6ha chuẩn bị khởi công xây dựng tại The Link City

Những yếu tố này tạo nên một “hệ quy chiếu” tương đối rõ ràng để nhà đầu tư đánh giá tiềm năng tăng trưởng dựa trên hạ tầng và nhu cầu thực, thay vì chỉ kỳ vọng vào các đợt sóng ngắn hạn.

Thực tế, nhiều nhà đầu tư đánh giá The Link City sở hữu dư địa phát triển tích cực trong trung - dài hạn. Anh Duy Thiên - nhà đầu tư đến từ TP.HCM, đánh giá cao lợi thế vị trí và khả năng kết nối đa hướng của dự án.

“Tôi quan tâm tới dự án vì tin tưởng uy tín của Kim Oanh Land. Trong tương lai, nếu dự án vận hành hiệu quả, tôi sẵn sàng giới thiệu cho người thân và bạn bè”, anh Thiên cho hay.

Ở góc nhìn dài hạn, chị Minh Diệu - nhà đầu tư tại Đồng Nai, cho rằng thanh khoản là yếu tố then chốt. “Tôi đồng hành cùng Kim Oanh Land từ năm 2016. Các dự án tôi đầu tư đều có thanh khoản tốt. Với The Link City, tôi tin đây tiếp tục là sản phẩm có giá trị và tiềm năng bền vững”, chị Diệu nhận định.

Hạ tầng hoàn thiện dẫn lối nhà đầu tư tìm đến The Link City. Ảnh: Kim Oanh Land

Trong khi đó, chị Ái Phương - một nhà đầu tư địa phương, cho biết yếu tố dân cư hiện hữu và vị trí cách sân bay Long Thành chỉ 20 phút di chuyển là điểm cộng lớn của The Link City.

“Khu vực Dầu Giây sẽ sớm đón làn sóng gia tăng dân số, kéo theo nhu cầu ở thực và khai thác thương mại. Pháp lý minh bạch và uy tín của đơn vị phát triển dự án giúp tôi yên tâm”, chị Phương chia sẻ.

Có thể thấy, khi thị trường bước vào giai đoạn chọn lọc, đất nền không còn là cuộc chơi của những cú lướt sóng ngắn hạn. Thay vào đó, đây là kênh tích lũy dành cho những nhà đầu tư ưu tiên giá trị thực, pháp lý rõ ràng và dư địa tăng trưởng dài hạn. Đó cũng là lý do khiến The Link City “lọt mắt xanh” nhiều nhà đầu tư.

