Đến năm 2045, quy mô dân số khoảng 350.000 người

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở.

Địa điểm tại các phường: Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Tây Hồ, Hồng Hà, Bồ Đề, Long Biên, Lĩnh Nam; các xã: Ô Diên, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bát Tràng, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân - TP Hà Nội.

Theo quyết định, phạm vi nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch trải dài khoảng 40km dọc sông Hồng, qua địa bàn nhiều phường, xã thuộc các quận, huyện khu vực nội đô và vành đai phía bắc, phía nam thành phố.

Tổng diện tích lập điều chỉnh quy hoạch khoảng 11.000ha, trong đó phạm vi nghiên cứu phục vụ yêu cầu phòng, chống lũ khoảng 11.425ha.

Ranh giới nghiên cứu cơ bản kế thừa quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng đã được phê duyệt trước đây, đồng thời mở rộng về phía Nam đến khu vực cầu Mễ Sở mới, phù hợp với Điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Phối cảnh tổng thể dự án Đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Ảnh: hanoi.gov

Theo dự báo sơ bộ, đến năm 2045, dân số khu vực quy hoạch khoảng 300.000-350.000 người.

Trong đó, quy mô dân số theo Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng được phê duyệt năm 2022 khoảng 300.000 người; phần dân số dự kiến bổ sung khoảng 50.000 người nhằm phục vụ tái thiết đô thị, nhu cầu tái định cư và di dân cho khu vực (nếu có). Phần dân số này không bao gồm khu bãi Long Biên - Cự Khối thuộc Quy hoạch phân khu đô thị E4.

Quy mô dân số và lao động được xác định trên cơ sở khả năng dung nạp của đất dân dụng, yêu cầu tái thiết đô thị, đồng thời đảm bảo đáp ứng điều kiện hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật theo quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia.

Quy mô dân số cụ thể sẽ được xem xét trong quá trình nghiên cứu lập Điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng.

Tái thiết mạnh mẽ cấu trúc dân cư hiện có

Theo định hướng, không gian hai bên sông Hồng sẽ được tổ chức như một hành lang xanh liên tục, với các công viên cây xanh, không gian mặt nước, các công trình công cộng, văn hóa, du lịch và dịch vụ giải trí mang tính biểu tượng của Thủ đô, phục vụ các hoạt động lễ hội, du lịch. Hình thành các vùng không gian thoát lũ đặc biệt, đặc trưng, phù hợp với đặc điểm cảnh quan bãi sông và chức năng phòng chống thiên tai.

Quy hoạch nhấn mạnh nguyên tắc không nâng cao các tuyến đê bối hiện có, không xây dựng đê bối mới, không thu hẹp không gian thoát lũ và không thay đổi mục tiêu, tiêu chuẩn phòng, chống lũ của hệ thống sông đã được Thủ tướng phê duyệt. Cao độ trắc dọc sẽ được xác định phù hợp nhằm bảo đảm an toàn thoát lũ và duy trì khả năng tiêu thoát nước tự nhiên.

Một nội dung quan trọng khác của nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch là tái thiết mạnh mẽ cấu trúc dân cư hiện có tại khu vực, kết hợp chỉnh trang tại một số điểm ổn định phù hợp. Xác định các khu vực phát triển “đô thị tái định cư”, tạo quỹ nhà, đất tái định cư để bố trí cho các hộ dân sau tái thiết cấu trúc dân cư hiện có.

Trên cơ sở đó nghiên cứu, đề xuất các khu vực phát triển đô thị phù hợp tại khu vực hai bên sông Hồng, bảo đảm đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, công cộng và phù hợp định hướng phát triển văn minh, hiện đại.

Về nội dung quy hoạch phân khu, yêu cầu đặt ra là phải đảm bảo phù hợp với không gian thoát lũ. Theo đó, xác định rõ quỹ đất được phép xây dựng theo quy hoạch thoát lũ; quy mô xây dựng bổ sung (quỹ đất 5% và 15%); quy mô các khu dân cư di dời, khu dân cư hiện trạng giữ lại; khu xây dựng mới và khu tái định cư, cũng như diện tích xây dựng tăng, giảm sau quy hoạch.

Bên cạnh đó, quy hoạch sẽ phân định cụ thể các khu vực tái thiết đô thị; khu dân cư phải di dời; các làng xóm lâu đời, di tích, di sản, làng nghề truyền thống được giữ lại; đồng thời tái cấu trúc các khu dân cư theo hướng đồng bộ hạ tầng xã hội, hình thành các đơn vị ở mới đạt tiêu chuẩn khu đô thị hiện đại, nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Về hạ tầng, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch yêu cầu nghiên cứu đồng bộ hệ thống giao thông dọc và ngang sông Hồng, gồm đường bộ cảnh quan ven sông, các cây cầu kết nối hai bờ, hệ thống bến thủy nội địa, bến du lịch và khả năng bố trí tuyến đường sắt đô thị. Các giải pháp giao thông phải gắn với thiết kế đô thị, cảnh quan và yêu cầu an toàn đê điều, thoát lũ, đặc biệt tại khu vực nội đô lịch sử.