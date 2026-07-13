1. Tòa nhà cao nhất Đông Nam Á nằm ở nước nào?
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Singapore
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- Thái Lan0%
- Malaysia0%
- Việt Nam0%Chính xác
Tòa nhà cao nhất Đông Nam Á hiện nay là Merdeka 118, tọa lạc tại Kuala Lumpur (Malaysia). Công trình cao 678,9 m với 118 tầng, hoàn thành năm 2023. Merdeka 118 hiện là tòa nhà cao thứ hai thế giới, sau Burj Khalifa (Dubai, UAE).
2. Thiết kế của tòa nhà Merdeka 118 lấy cảm hứng từ biểu tượng văn hóa nào của quốc gia này?
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Hoa sen
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- Tháp đôi Petronas0%
- Hoa văn songket - loại vải dệt truyền thống0%
- Động Batu Caves0%Chính xác
Merdeka 118 được thiết kế lấy cảm hứng từ hoa văn songket, một loại vải dệt thủ công truyền thống nổi tiếng của Malaysia với các sợi kim loại vàng hoặc bạc đan xen tạo nên những họa tiết tinh xảo.
Với thiết kế độc đáo cùng ý nghĩa gắn với lịch sử giành độc lập của đất nước, công trình được xem là biểu tượng cho sự phát triển và khát vọng vươn lên của Malaysia trong thế kỷ 21.
3. Tên của tòa nhà cao nhất Đông Nam Á này có nghĩa là gì?
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Vút bay
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- Độc lập0%
- Tầm cao mới0%
- Vươn mình0%Chính xác
"Merdeka” trong tiếng Malaysia có nghĩa là “độc lập”. Tên gọi này gắn liền với kỷ niệm sự kiện lịch sử năm 1957 khi Malaysia tuyên bố độc lập năm 1957 tại Sân vận động Merdeka ở Kuala Lumpur. Chính vì vậy, Merdeka 118 không đơn thuần là một công trình thương mại mà còn mang ý nghĩa biểu tượng quốc gia.
4. Ngoài Merdeka 118, Malaysia còn nổi tiếng với công trình "chọc trời" nào?
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Tháp truyền hình Kuala Lumpur
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- Tháp đôi Petronas0%
- Taipei 1010%
- Marina Bay Sands0%Chính xác
Tháp đôi Petronas Twin Towers tại Kuala Lumpur cao 451,9 m, gồm 88 tầng. Khi hoàn thành năm 1998, đây là tòa nhà cao nhất thế giới và giữ kỷ lục này đến năm 2004. Đến nay, Petronas vẫn là cặp tháp đôi cao nhất thế giới và là một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của Malaysia.
5. Trước khi Merdeka 118 hoàn thành, tòa nhà nào từng giữ kỷ lục cao nhất Đông Nam Á?
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Landmark 81 (Việt Nam)
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- The Exchange 106 (Malaysia)0%
- Petronas Twin Towers (Malaysia)0%
- Marina Bay Sands (Singapore)0%Chính xác
Trước năm 2023, Landmark 81 tại TPHCM là tòa nhà cao nhất Đông Nam Á với chiều cao 461,2 m. Sau khi Merdeka 118 đi vào hoạt động, Landmark 81 lùi xuống nhóm các tòa nhà cao hàng đầu khu vực nhưng vẫn là công trình cao nhất Việt Nam.
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