Chính xác

Merdeka 118 được thiết kế lấy cảm hứng từ hoa văn songket, một loại vải dệt thủ công truyền thống nổi tiếng của Malaysia với các sợi kim loại vàng hoặc bạc đan xen tạo nên những họa tiết tinh xảo.

Với thiết kế độc đáo cùng ý nghĩa gắn với lịch sử giành độc lập của đất nước, công trình được xem là biểu tượng cho sự phát triển và khát vọng vươn lên của Malaysia trong thế kỷ 21.