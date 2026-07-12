1. Quốc gia nào nhỏ nhất châu Á hiện nay?
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Singapore
0%
- Bahrain0%
- Maldives0%
- Timor Leste0%Chính xác
Maldives là quốc gia nhỏ nhất châu Á với diện tích đất liền chỉ khoảng 298km2. Đây cũng được biết tới là một trong 10 quốc gia nhỏ nhất thế giới. Maldives gồm 26 đảo san hô. Những hòn đảo như viên ngọc được bao quanh bởi những bãi cát trắng mịn, nằm trong vùng nước nông trong vắt.
2. Quốc gia này được tạo nên từ bao nhiêu hòn đảo?
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700
0%
- 1.2000%
- 1.5000%
- 2.2000%Chính xác
Maldives được tạo nên bởi khoảng 1.200 hòn đảo. Trong số đó, khoảng 200 đảo có người ở. Thủ đô Malé (đảo Kafuu) là nơi tập trung nhiều dân cư nhất. Những hòn đảo còn lại được sử dụng cho nhiều hoạt động khác nhau.
3. Ngành kinh tế nào lớn nhất tại Maldives?
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Đánh bắt hải sản
0%
- Nông nghiệp0%
- Công nghiệp0%
- Du lịch0%Chính xác
Theo Cổng thông tin Bộ Ngoại giao Việt Nam, với điều kiện tự nhiên ưu đãi, du lịch là ngành kinh tế lớn nhất của Maldives hiện nay. Xếp sau đó là đánh bắt cá. Tiếp đến là các ngành nông nghiệp và công nghiệp. Tuy nhiên hai ngành này không quá phát triển do quỹ đất của Maldives không nhiều, thiếu lao động.
Do du lịch phát triển, ngành thủ công nghiệp như dệt chiếu, thảm, sơn mài... cũng phát triển theo.
4. Đâu là nhận định đúng về đất nước này?
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Quốc gia thấp nhất thế giới
0%
- Quốc gia cao nhất thế giới0%
- Quốc gia bằng phẳng nhất thế giới0%
- Quốc gia gồ ghề nhất thế giới0%Chính xác
Maldives được Tổ chức Kỷ lục thế giới Guinness công nhận là quốc gia bằng phẳng nhất thế giới. Độ cao tự nhiên của lãnh thổ trên mực nước biển ở Maldives rất thấp, chỉ đến 2,4m. Với tình hình biến đổi khí hậu và nước biển dâng như hiện nay, Maldives đang đứng trước nguy cơ bị nhấn chìm và biến mất.
5. Cuối tuần tại quốc gia này rơi vào thứ mấy?
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Chủ nhật, thứ hai
0%
- Thứ 5, thứ 60%
- Thứ 6, thứ 70%
- Thứ 7, Chủ nhật0%Chính xác
Khác với nhiều nơi trên thế giới, ngày làm việc ở Maldives bắt đầu từ chủ nhật đến hết thứ 5 hàng tuần. Cuối tuần ở quốc gia Hồi giáo này sẽ rơi vào thứ 6 và thứ 7. Do đó, nhiều du khách đến với Maldives thường bất ngờ khi thấy người ở đây làm việc bình thường vào ngày Chủ nhật.
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