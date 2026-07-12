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Theo Cổng thông tin Bộ Ngoại giao Việt Nam, với điều kiện tự nhiên ưu đãi, du lịch là ngành kinh tế lớn nhất của Maldives hiện nay. Xếp sau đó là đánh bắt cá. Tiếp đến là các ngành nông nghiệp và công nghiệp. Tuy nhiên hai ngành này không quá phát triển do quỹ đất của Maldives không nhiều, thiếu lao động.

Do du lịch phát triển, ngành thủ công nghiệp như dệt chiếu, thảm, sơn mài... cũng phát triển theo.