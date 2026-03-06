Dịp đầu xuân năm nay, tháp chuông Hoa Nghiêm tại Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh (khu vực tỉnh Bắc Giang cũ) là điểm đến gây sốt mạng xã hội.

Tháp cao 36m, gồm 3 tầng, được thiết kế theo hình đài hoa sen, nằm uy nghi, thanh tịnh giữa hồ nước rộng lớn (diện tích hơn 8.000m2). Toàn bộ công trình được làm bằng gỗ lim, sơn đỏ. Trên đỉnh mái đặt bình cam lộ - biểu tượng quen thuộc trong kiến trúc Phật giáo, thể hiện tinh thần từ bi và sự thanh tịnh. Không gian mặt nước tạo hiệu ứng thị giác, khiến khu vực tháp càng trở nên lung linh, rực rỡ khi về đêm.

Tòa tháp màu đỏ rực thu hút người dân và du khách tới tham quan. Ảnh: Go To Bac Ninh

Hệ thống cột tháp gồm 40 cột. Trong đó, có 4 cột cái biểu tượng cho 4 mùa trong năm, đường kính 1,5m, cao 28m; các cột còn lại đường kính từ 0,9m đến 1,2m, chiều cao từ 7m đến 17m.

Theo tìm hiểu, tòa tháp chuông Hoa Nghiêm là một trong những công trình nằm trong giai đoạn 3 của dự án Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, được khởi công vào tháng 5/2022.

Tòa tháp trở nên lung linh về đêm. Ảnh: KunMon

Nơi đây cách TP Hà Nội khoảng 140km về hướng Đông Bắc. Từ Hà Nội, du khách di chuyển theo tuyến cao tốc Hà Nội – Bắc Giang, đến nút giao TP Bắc Giang cũ thì rẽ phải vào tỉnh lộ 293 - đường Tây Yên Tử, đi khoảng 70km là đến nơi.

Các ngày cuối tuần, khu vực tòa tháp đều đông đúc du khách. Ảnh: Go To Bac Ninh

Núi Yên Tử nằm giáp ranh giữa hai tỉnh Quảng Ninh và Bắc Ninh. Theo lịch sử, sườn Đông Yên Tử (Quảng Ninh) là nơi Phật Hoàng Trần Nhân Tông tu tập, còn sườn Tây Yên Tử (Bắc Ninh) là "con đường hoằng dương Phật pháp" của Ngài.

Tham gia hành trình khám phá Tây Yên Tử, du khách có thể trải nghiệm tour du lịch tâm linh theo con đường bộ hành hoằng dương Phật pháp của Trần Nhân Tông. Hành trình đi qua hệ thống chùa, tháp dọc sườn Tây Yên Tử như chùa Vĩnh Nghiêm, đền Suối Mỡ, chùa Hạ, chùa Thượng, chùa Đồng và chiêm bái tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông trên đỉnh Yên Tử...

Tây Yên Tử hiện nay đã được quy hoạch với quy mô 136ha, không chỉ gồm hệ thống các chùa mà còn có đa dạng khu chức năng phục vụ du khách như: khu đón tiếp và điều hành; khu trung tâm văn hóa lịch sử với những công trình độc đáo và hấp dẫn.

Tới thăm Tây Yên Tử, du khách có thể kết hợp tham quan làng cổ Bắc Hoa. Đây là nơi sinh sống nhiều đời của bà con dân tộc Nùng, với những căn nhà trình tường nhuốm màu thời gian. Gần đây, làng cổ này bắt đầu thu hút du khách, nhất là vào mùa xuân khi những vườn hoa cải vàng nở rộ rực rỡ, tạo nên góc check-in đẹp mắt.

Làng cổ đẹp cách Hà Nội 2,5 giờ lái xe khiến khách liên tưởng tới Lô Lô Chải. Ảnh: Go To Bac Ninh

Tỉnh Bắc Ninh đang đẩy mạnh quảng bá văn hóa - du lịch Bắc Ninh trên không gian mạng, góp phần đưa hình ảnh vùng đất Kinh Bắc đến gần hơn với công chúng.

Ngành du lịch Bắc Ninh kỳ vọng sẽ thu hút đông đảo hơn nữa du khách đến với vùng đất Kinh Bắc, đặc biệt là giới trẻ.