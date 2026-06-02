Dự án Trung tâm điều hành và giao dịch Vicem nằm trên đường Vành đai 3, cạnh tòa nhà Keangnam, do Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) làm chủ đầu tư. Công trình được triển khai từ năm 2010 với tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh hơn 2.743 tỷ đồng, gồm 31 tầng nổi và 4 tầng hầm.
Dự án được khởi công vào tháng 5/2011 và hoàn thành phần thô vào tháng 8/2015. Tuy nhiên, từ đó đến nay công trình rơi vào tình trạng "đắp chiếu", trở thành một trong những dự án bỏ hoang kéo dài tại Hà Nội.
Đầu năm 2025, Vicem cho biết sẽ tái khởi động dự án. Tuy nhiên, theo ghi nhận ngày 31/5, công trường hiện không có hoạt động thi công đáng kể, nhiều hạng mục vẫn trong tình trạng dang dở.
Liên quan đến khu đất này, trước đó hồi tháng 2/2026, Bộ Xây dựng đã nhận được đề nghị xem xét điều chuyển cơ sở nhà, đất tại lô 10E6 sang một bộ khác để bố trí trụ sở cho các đơn vị trực thuộc.
Theo tìm hiểu của VietNamNet, hiện Bộ Tài chính đã có hướng dẫn. Theo phương án, Vicem sẽ thực hiện bàn giao nguyên trạng dự án.
Liên quan đến dự án tòa tháp Vicem này, ngày 2/3/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", xảy ra tại Vicem và các đơn vị liên quan.
Ngày 28/5 vừa qua, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội tiếp tục phiên tòa xét xử theo đơn kháng cáo của các bị cáo trong vụ án.
Theo đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX giảm cho bị cáo Lê Văn Chung (cựu Chủ tịch HĐTV Vicem) từ 18-24 tháng tù, giảm cho bị cáo Nguyễn Ngọc Anh (cựu Tổng giám đốc Vicem) từ 6-9 tháng tù. Trước đó, tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt ông Chung và Ngọc Anh lần lượt mức án 13 và 15 năm tù.
Các bị cáo còn lại được đại diện VKS đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm giảm từ 3-24 tháng tù.