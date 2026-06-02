Dự án Trung tâm điều hành và giao dịch Vicem nằm trên đường Vành đai 3, cạnh tòa nhà Keangnam, do Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) làm chủ đầu tư. Công trình được triển khai từ năm 2010 với tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh hơn 2.743 tỷ đồng, gồm 31 tầng nổi và 4 tầng hầm.

Dự án được khởi công vào tháng 5/2011 và hoàn thành phần thô vào tháng 8/2015. Tuy nhiên, từ đó đến nay công trình rơi vào tình trạng "đắp chiếu", trở thành một trong những dự án bỏ hoang kéo dài tại Hà Nội.

Đầu năm 2025, Vicem cho biết sẽ tái khởi động dự án. Tuy nhiên, theo ghi nhận ngày 31/5, công trường hiện không có hoạt động thi công đáng kể, nhiều hạng mục vẫn trong tình trạng dang dở.

Liên quan đến khu đất này, trước đó hồi tháng 2/2026, Bộ Xây dựng đã nhận được đề nghị xem xét điều chuyển cơ sở nhà, đất tại lô 10E6 sang một bộ khác để bố trí trụ sở cho các đơn vị trực thuộc.

Theo tìm hiểu của VietNamNet, hiện Bộ Tài chính đã có hướng dẫn. Theo phương án, Vicem sẽ thực hiện bàn giao nguyên trạng dự án.

Tòa nhà dang dở này sẽ được chuyển giao để đưa vào sử dụng, thoát khỏi thân phận trơ xương suốt nhiều năm qua.