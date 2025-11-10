Chương trình do Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Anh tại TP.HCM phối hợp cùng Tập đoàn Sovico tổ chức nhằm chào mừng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Vương quốc Anh vừa được thiết lập.

Sự kiện diễn ra ngay sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, đánh dấu bước phát triển mới trong hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực: thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, quốc phòng, an ninh, tăng trưởng xanh, ứng phó biến đổi khí hậu, văn hóa và giáo dục.

Nổi bật bên sông Sài Gòn, Saigon Marina IFC - một công trình biểu tượng vừa được khánh thành nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam - mang kiến trúc hiện đại, thân thiện môi trường, kết nối trực tiếp tuyến Metro số 1. Tòa tháp được xem là một biểu tượng mới của TP.HCM, thể hiện khát vọng hội nhập và vươn tầm toàn cầu của đô thị năng động bậc nhất Việt Nam.

Rực rỡ ánh sáng và hình ảnh biểu trưng cho tình hữu nghị, Saigon Marina IFC trong tuần lễ này như một nhịp cầu rực rỡ kết nối Việt Nam và Anh quốc, lan tỏa thông điệp về hợp tác sáng tạo, tri thức và phát triển bền vững giữa hai quốc gia. Saigon Marina IFC cũng trở thành một “điểm hẹn”, nơi người dân và du khách cảm nhận sâu sắc sự gắn kết, trân trọng và khát vọng cùng nhau kiến tạo một tương lai tốt đẹp giữa Việt Nam và Vương quốc Anh.

Đêm 13/11, nhân dịp kỷ niệm Sinh nhật lần thứ 77 của Nhà Vua Charles III, Đại sứ quán Anh tại Việt Nam sẽ tổ chức Tiệc Sinh nhật Nhà Vua tại Hà Nội nhằm tôn vinh quan hệ được củng cố và cam kết chung vì hòa bình, an ninh và phát triển bền vững.

Vĩnh Phú