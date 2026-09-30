Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) vừa công bố kế hoạch và các mốc thời gian thực hiện việc chuyển cổ phiếu niêm yết từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE), theo lộ trình sắp xếp lại thị trường chứng khoán.

Theo kế hoạch, ngày 23/12 sẽ là ngày giao dịch cuối cùng của toàn bộ cổ phiếu đang niêm yết tại HNX. Sau đó, các cổ phiếu thuộc diện chuyển giao sẽ tạm ngừng giao dịch trong hai ngày 24 và 25/12.

Trong thời gian này, hoạt động giao dịch trên HOSE và các thị trường khác do HNX tổ chức vẫn diễn ra bình thường theo quy định.

Đến ngày 28/12, các cổ phiếu chuyển từ HNX sẽ có phiên giao dịch đầu tiên tại HOSE. Như vậy, sau khi hoàn tất quá trình chuyển giao, toàn bộ cổ phiếu niêm yết sẽ được tập trung giao dịch tại HOSE.

HNX hiện có 299 mã cổ phiếu niêm yết, với tổng vốn hóa hơn 460.000 tỷ đồng tính đến phiên 30/9. Một số doanh nghiệp đáng chú ý đang niêm yết tại đây gồm Tập đoàn Sunshine (KSF), Thaiholdings (THD), Ngân hàng Quốc Dân (NVB), Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) và Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (BHN), MBS, SHS, PVS, PVI, HUT.

Toàn bộ cổ phiếu trên HNX sẽ chuyển sang HOSE vào cuối tháng 12. Ảnh: HH

Sau khi hoàn tất việc chuyển giao, chức năng của hai sở giao dịch sẽ được phân định rõ hơn. HOSE sẽ tập trung tổ chức giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm. Trong khi đó, HNX sẽ tập trung vào thị trường trái phiếu, chứng khoán phái sinh và UPCoM.

HNX đồng thời được định hướng phát triển thị trường tín chỉ carbon, xây dựng thị trường giao dịch vốn dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và nghiên cứu phát triển thêm các sản phẩm tài chính mới.

So với hiện nay, việc chuyển sàn cũng tạo ra một số thay đổi về cơ chế giao dịch. Biên độ dao động giá trong ngày trên HOSE hiện là 7%, trong khi mức áp dụng tại HNX là 10%.

HOSE hiện có 430 mã cổ phiếu niêm yết, với tổng vốn hóa hơn 8,5 triệu tỷ đồng. Việc tập trung toàn bộ cổ phiếu niêm yết về HOSE được thực hiện trong khuôn khổ lộ trình sắp xếp lại thị trường chứng khoán của Bộ Tài chính. VNX đề nghị doanh nghiệp niêm yết, thành viên thị trường và nhà đầu tư chủ động chuẩn bị cho quá trình chuyển giao.