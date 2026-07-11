Tham dự có Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, Quân khu 7, TP Đồng Nai cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và người dân.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng (thứ 2 từ phải sang) cùng các đại biểu dự lễ truy điệu và an táng 63 hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Thành Chung

Đọc điếu văn tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai cho biết, 63 hài cốt được an táng lần này là những người ưu tú đã anh dũng hy sinh trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và khi làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia.

“Đứng trước anh linh các liệt sĩ đang yên giấc vĩnh hằng, những người may mắn được sống trong hòa bình không khỏi bùi ngùi, xúc động và tiếc thương vô hạn”, bà Hoàng chia sẻ.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai, những người lính đã gửi lại tuổi xuân, ước mơ và khát vọng nơi chiến trường, lấy máu xương của mình đổi lấy nền độc lập, tự do và cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Nhiều năm qua, Đồng Nai xác định việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, chăm sóc và duy tu các công trình ghi công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và cũng là mệnh lệnh từ trái tim.

Từ năm 2002 đến nay, các chiến sĩ Đội K72 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đồng Nai đã khảo sát, tìm kiếm tại hàng nghìn vị trí, quy tập được 4.009 hài cốt liệt sĩ hy sinh qua các thời kỳ.

Riêng đợt 2 mùa khô 2025-2026, Đội K72 trải qua 105 ngày làm nhiệm vụ, tìm kiếm và cất bốc 63 hài cốt liệt sĩ tại hai tỉnh Kratie, Kampong Thom của Campuchia. Do chiến tranh kéo dài, địa hình thay đổi và thông tin lưu trữ không còn đầy đủ, các hài cốt liệt sĩ vẫn chưa xác định được danh tính, quê quán.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Thành Chung

Bên cạnh các hài cốt, lực lượng tìm kiếm chỉ thu được một số di vật như lược chải đầu, lọ dầu gió, thắt lưng, dép cao su và những mảnh võng đã nhuốm màu thời gian.

“Dù quê hương các liệt sĩ ở bất kỳ miền đất nào trên dải đất hình chữ S, xin hương hồn các anh hãy xem TP Đồng Nai là nơi đất lành để yên lòng an nghỉ”, bà Hoàng xúc động nói.

Trong số 63 hài cốt được quy tập lần này, có hai mẫu sinh phẩm đủ điều kiện gửi giám định ADN. TP Đồng Nai sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng chiết xuất, đối chiếu dữ liệu từ ngân hàng gen quốc gia, với hy vọng tìm lại tên tuổi cho các liệt sĩ.

Nỗi day dứt của người cựu chiến binh

Đứng lặng trước những hàng bia mộ, ông Trần Văn Hùng, Chi hội trưởng Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ phường Bình Phước không giấu được xúc động.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cùng các đại biểu dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước. Ảnh: Thành Chung

Ông Hùng từng là chiến sĩ Sư đoàn 302, Mặt trận 479, trực tiếp chiến đấu tại Campuchia. May mắn trở về sau chiến tranh, ông chưa bao giờ quên những người đồng đội đã nằm lại nơi đất khách.

Theo ông Hùng, đây là lần thứ 20 ông tham dự lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ kể từ năm 2006. Mỗi lần chứng kiến những người lính được đưa về đất mẹ, cảm xúc trong ông vẫn nghẹn ngào như lần đầu.

Theo lời cựu chiến binh, chiến trường Campuchia khi ấy vô cùng ác liệt. Quân Pol Pot thường xuyên tổ chức các đợt tập kích bất ngờ. Có người lính đang ăn cơm thì trúng đạn, có người trong lúc hành quân không may vướng mìn và mãi mãi không trở về.

“Đến bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn rất nghẹn ngào. Nhiều đồng đội của tôi đã nằm xuống khi tuổi đời còn rất trẻ”, ông Hùng chia sẻ.

Những mất mát ấy thôi thúc ông tham gia Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ, đồng hành cùng các thân nhân trên hành trình tìm kiếm người thân. Mỗi khi nhận được thông tin liên quan đến liệt sĩ, ông đều chia sẻ trên trang cá nhân và các kênh của hội, hy vọng giúp thêm một gia đình tìm được người đã mất.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng di quách hài cốt liệt sĩ đến nơi an táng trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước. Ảnh: Thành Chung

Bản thân ông Hùng cũng đang mang một nỗi trăn trở kéo dài hàng chục năm qua. Người cậu ruột của ông là liệt sĩ Nguyễn Văn Xoài (SN 1938, quê xã An Lợi, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương cũ) đã hy sinh năm 1967 tại Chiến khu Đ. Đến nay, gia đình vẫn chưa tìm được nơi an nghỉ của liệt sĩ.

“Còn sức khỏe ngày nào, tôi vẫn sẽ tiếp tục đi tìm. Tôi mong những ai biết thông tin về cậu tôi hoặc các liệt sĩ chưa xác định được danh tính hãy chia sẻ để gia đình có thêm hy vọng”, ông Hùng nghẹn lời.

Sau lễ truy điệu, các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và người dân đã tiễn đưa 63 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ, trong niềm tiếc thương và biết ơn sâu sắc đối với những người cống hiến cho Tổ quốc.