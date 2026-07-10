Dự án bờ Bắc kênh Đôi là một trong những công trình trọng điểm thuộc Chương trình chỉnh trang đô thị của TPHCM, mở đầu cho lộ trình di dời nhà trên và ven kênh, rạch nhằm cải thiện môi trường, chỉnh trang cảnh quan và nâng cấp hạ tầng đô thị.

Dự án cải tạo bờ Bắc kênh Đôi dài 4,3km qua phường Chánh Hưng và Phú Định đang dần thành hình sau 10 tháng thi công. Dự án gồm các hạng mục xây 1.528m kè bờ, nạo vét lòng kênh và mở rộng, nâng cấp đường Hoài Thanh, Nguyễn Duy lên mặt cắt ngang 20m.

Tại gói thầu XL1 trên đường Nguyễn Duy, hàng trăm cọc bê tông được huy động, công nhân liên tục ép cọc để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành gói thầu vào tháng 12/2026.

Ông Võ Lập Thành (76 tuổi, phường Phú Định), sống cạnh khu vực thi công bờ Bắc kênh Đôi, đoạn giao đường Hoài Thanh - Nguyễn Duy, cho biết trước đây khu vực này có nhà cửa san sát, không gian chật hẹp, môi trường ô nhiễm, tình hình an ninh trật tự khá phức tạp. Sau khi giải tỏa, nơi đây trở nên thông thoáng, sạch sẽ, an ninh được cải thiện rõ rệt.

Tại gói thầu XL2, cầu Hiệp Ân 2 bắc qua rạch Ụ Cây được khởi công ngày 15/9/2025. Sau gần 10 tháng thi công, công trình đã dần thành hình và dự kiến hoàn thành vào tháng 9 năm nay.

Trong khi đó, gói thầu XL3 đang triển khai thi công bờ kè và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật trên đoạn từ Km2+280 đến Km4+680, dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2026.

Được phê duyệt đầu tư vào tháng 10/2024, dự án bờ Bắc kênh Đôi có tổng mức đầu tư hơn 7.300 tỷ đồng, trong đó gần 6.000 tỷ đồng dành cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 1.604 trường hợp bị ảnh hưởng.

Hiện dự án đang bước vào giai đoạn tăng tốc với mục tiêu hoàn thành trước thời hạn. Dù thời tiết TPHCM diễn biến thất thường, khi nắng gắt, lúc mưa lớn bất chợt, các nhà thầu vẫn duy trì thi công liên tục, bám sát công trường để bảo đảm tiến độ.

Phương tiện, máy móc cơ giới hoạt động liên tục tại khu vực thi công bờ kè. Vật tư, thiết bị cũng được tập kết đầy đủ, sẵn sàng phục vụ các hạng mục tiếp theo.

Tuy nhiên, trên đường Nguyễn Duy vẫn còn một số hộ dân chưa bàn giao mặt bằng. Ban Quản lý dự án đang phối hợp với chính quyền địa phương đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất nhằm bảo đảm tiến độ thi công.

Dự kiến hoàn thành vào năm 2028, dự án bờ Bắc kênh Đôi không chỉ góp phần chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường mà còn tăng cường kết nối giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và du lịch cho khu vực.