XEM VIDEO: (Nguồn: Sỹ Đức)

Ngày 12/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tiếp tục điều tra hành vi sản xuất hàng nghìn tấn muối i-ốt giả của Công ty TNHH Kiều Hưng do bà Văn Thị Ơn (68 tuổi, trú tại phường Thành Nhất) làm giám đốc.

Quá trình khám xét, công an thu giữ hàng chục tấn muối thành phẩm và nhiều tài liệu, vật chứng liên quan đến vụ án.

Cơ quan công an khám xét kho muối i-ốt giả. Ảnh: Hải Dương

Trước đó, vào ngày 22/12/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành kiểm tra Công ty TNHH Kiều Hưng (trụ sở tại phường Thành Nhất).

Tại đây, công an phát hiện hơn 35 tấn muối i-ốt đã đóng gói thành phẩm cùng nhiều phương tiện, máy móc, tang vật liên quan. Cơ quan điều tra đã lấy 15 mẫu muối i-ốt gửi đi giám định.

Kết quả cho thấy hàm lượng i-ốt chỉ đạt từ 2,57–5,93mg/kg, thấp hơn nhiều so với mức 20–40mg/kg ghi trên bao bì.

Lực lượng chức năng kiểm tra mẫu muối i-ốt tại kho của bà Ơn. Ảnh: Hải Dương

Theo cơ quan công an, mỗi ngày công ty của bà Ơn sản xuất, tiêu thụ khoảng 4-5 tấn muối i-ốt giả. Chỉ trong năm 2025, công ty này đã bán ra thị trường 1.700 tấn muối i-ốt giả.

Trong kho của bà Ơn có hơn 35 tấn muối i-ốt thành phẩm. Ảnh: Hải Dương

Hiện tại, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Văn Thị Ơn để điều tra về hành vi sản xuất hàng giả là thực phẩm.